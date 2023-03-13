Во Франции нашли связь между крахом западных банков и третьей мировой Политик Филиппо: крах западных банков ведет к третьей мировой войне 14 марта 2023 в 06:09 Размер текста - 17 + Финансовый хаос приведет к третьей мировой войне, считает Флориан Филиппо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. «Crédit Suisse (Швейцарский финансовый конгломерат — прим. URA.RU) разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос!» — написал политик в Twitter. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. SVB является 18-м по размеру банком в США. Он работает с криптовалютными контрагентами, гигантами IT отрасли, а также занимается стартапами Кремниевой Долины.12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank. Также сообщалось, что власти штата Калифорния закрыли SVB. Объем принятых учреждением депозитов составлял 173 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшим банком, рухнувшим в США после мирового финансового кризиса в 2008 году, передает «Царьград». Финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. «Crédit Suisse (Швейцарский финансовый конгломерат — прим. URA.RU) разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос!» — написал политик в Twitter. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. SVB является 18-м по размеру банком в США. Он работает с криптовалютными контрагентами, гигантами IT отрасли, а также занимается стартапами Кремниевой Долины.12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank. Также сообщалось, что власти штата Калифорния закрыли SVB. Объем принятых учреждением депозитов составлял 173 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшим банком, рухнувшим в США после мирового финансового кризиса в 2008 году, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям