13 марта 2023

Трамп собрался обсудить с Путиным военную помощь для Украины

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трасп заявил, что поддержка Украины будет зависеть от встречи с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным, от которой будет зависеть военная помощь Киеву. Об этом рассказал журналист Тед Карлсон.

«Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — передает слова Трампа журналист Fox News Тед Карлсон. Так он ответил на вопрос, до каких пор США будут поддерживать Киев.

Дональд Трамп планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Он считает себя единственным кандидатом, который способен остановить украинский конфликт, передает RT. Трамп заявил, что если конфликт не остановить, то он перерастет в третью мировую.

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Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным, от которой будет зависеть военная помощь Киеву. Об этом рассказал журналист Тед Карлсон. «Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — передает слова Трампа журналист Fox News Тед Карлсон. Так он ответил на вопрос, до каких пор США будут поддерживать Киев. Дональд Трамп планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Он считает себя единственным кандидатом, который способен остановить украинский конфликт, передает RT. Трамп заявил, что если конфликт не остановить, то он перерастет в третью мировую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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