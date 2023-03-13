Трамп собрался обсудить с Путиным военную помощь для Украины

14 марта 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Дональд Трасп заявил, что поддержка Украины будет зависеть от встречи с Владимиром Путиным Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным, от которой будет зависеть военная помощь Киеву. Об этом рассказал журналист Тед Карлсон. «Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — передает слова Трампа журналист Fox News Тед Карлсон. Так он ответил на вопрос, до каких пор США будут поддерживать Киев. Дональд Трамп планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Он считает себя единственным кандидатом, который способен остановить украинский конфликт, передает RT. Трамп заявил, что если конфликт не остановить, то он перерастет в третью мировую.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным, от которой будет зависеть военная помощь Киеву. Об этом рассказал журналист Тед Карлсон. «Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — передает слова Трампа журналист Fox News Тед Карлсон. Так он ответил на вопрос, до каких пор США будут поддерживать Киев. Дональд Трамп планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Он считает себя единственным кандидатом, который способен остановить украинский конфликт, передает RT. Трамп заявил, что если конфликт не остановить, то он перерастет в третью мировую.