Трамп собрался обсудить с Путиным военную помощь для Украины

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным, от которой будет зависеть военная помощь Киеву. Об этом рассказал журналист Тед Карлсон.
«Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — передает слова Трампа журналист Fox News Тед Карлсон. Так он ответил на вопрос, до каких пор США будут поддерживать Киев.
Дональд Трамп планирует принять участие в следующих президентских выборах США. Он считает себя единственным кандидатом, который способен остановить украинский конфликт, передает RT. Трамп заявил, что если конфликт не остановить, то он перерастет в третью мировую.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!