Отставка может быть завершением политической карьеры Евгения Заболотного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный после сентябрьских выборов лишится поста. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. По словам инсайдеров, к нынешнему спикеру накопились претензии со стороны администрации города.

«В новом созыве думы (будет избран 10 сентября — прим. ред.) Заболотного не будет. Он допустил несколько промахов в своей работе, им не всегда был доволен [мэр Тюмени] Руслан Кухарук. Было принято решение поменять его на более активную фигуру», — рассказал источник.

По информации другого собеседника агентства, Заболотный отличался консервативными методами управления думой. «А в мэрии считают, что им нужен человек с более современным подходом. Список кандидатов сейчас обсуждается», — добавил он.

Оба инсайдера сходятся в том, что уход с поста спикера может быть завершением политической карьеры Заболотного. Кроме гордумы, он успел поработать в региональном правительстве: с 2004 по 2006 годы возглавлял департамент по спорту и молодежной политике, а с 2010 по 2018 годы занимал пост замгубернатора Тюменской области.

URA.RU направило запрос в пресс-службу гордумы Тюмени. Ответ на него ожидается.