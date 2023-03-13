Завод пермского депутата взял банковский кредит на сотни миллионов

Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, получил кредит на сотни миллионов рублей. Речь идет о договоре, заключенном между предприятием и банком ВТБ. Поручителем по кредиту выступила дочерняя компания завода ОАО «Кочеволес». Соответствующие данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Стороны по сделке — банк ПАО „ВТБ“ и ОАО „Кочеволес“, являющееся поручителем. Выгодоприобретатель по сделке — АО „Соликамскбумпром“, являющееся заемщиком. Срок исполнения обязательств по сделке — поручительство предоставлено сроком по 22 декабря 2028 года. Размер сделки в денежном выражении — 800 миллионов рублей», — сообщается на сайте.
Пермский завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным СБИС, в 2021 году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.