13 марта 2023

Завод пермского депутата взял банковский кредит на сотни миллионов

Пермский завод «Соликамскбумпром» получил кредит в банке ВТБ на 800 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочерняя компания предприятия выступила поручителем по кредиту Фото:

Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, получил кредит на сотни миллионов рублей. Речь идет о договоре, заключенном между предприятием и банком ВТБ. Поручителем по кредиту выступила дочерняя компания завода ОАО «Кочеволес». Соответствующие данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Стороны по сделке — банк ПАО „ВТБ“ и ОАО „Кочеволес“, являющееся поручителем. Выгодоприобретатель по сделке — АО „Соликамскбумпром“, являющееся заемщиком. Срок исполнения обязательств по сделке — поручительство предоставлено сроком по 22 декабря 2028 года. Размер сделки в денежном выражении — 800 миллионов рублей», — сообщается на сайте.

Пермский завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным СБИС, в 2021 году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов.

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Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, получил кредит на сотни миллионов рублей. Речь идет о договоре, заключенном между предприятием и банком ВТБ. Поручителем по кредиту выступила дочерняя компания завода ОАО «Кочеволес». Соответствующие данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Стороны по сделке — банк ПАО „ВТБ“ и ОАО „Кочеволес“, являющееся поручителем. Выгодоприобретатель по сделке — АО „Соликамскбумпром“, являющееся заемщиком. Срок исполнения обязательств по сделке — поручительство предоставлено сроком по 22 декабря 2028 года. Размер сделки в денежном выражении — 800 миллионов рублей», — сообщается на сайте. Пермский завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным СБИС, в 2021 году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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