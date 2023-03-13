Завод пермского депутата взял банковский кредит на сотни миллионов

Пермский завод «Соликамскбумпром» получил кредит в банке ВТБ на 800 млн рублей

14 марта 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дочерняя компания предприятия выступила поручителем по кредиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, получил кредит на сотни миллионов рублей. Речь идет о договоре, заключенном между предприятием и банком ВТБ. Поручителем по кредиту выступила дочерняя компания завода ОАО «Кочеволес». Соответствующие данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Стороны по сделке — банк ПАО „ВТБ“ и ОАО „Кочеволес“, являющееся поручителем. Выгодоприобретатель по сделке — АО „Соликамскбумпром“, являющееся заемщиком. Срок исполнения обязательств по сделке — поручительство предоставлено сроком по 22 декабря 2028 года. Размер сделки в денежном выражении — 800 миллионов рублей», — сообщается на сайте. Пермский завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным СБИС, в 2021 году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов.

Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, получил кредит на сотни миллионов рублей. Речь идет о договоре, заключенном между предприятием и банком ВТБ. Поручителем по кредиту выступила дочерняя компания завода ОАО «Кочеволес». Соответствующие данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Стороны по сделке — банк ПАО „ВТБ“ и ОАО „Кочеволес“, являющееся поручителем. Выгодоприобретатель по сделке — АО „Соликамскбумпром“, являющееся заемщиком. Срок исполнения обязательств по сделке — поручительство предоставлено сроком по 22 декабря 2028 года. Размер сделки в денежном выражении — 800 миллионов рублей», — сообщается на сайте. Пермский завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным СБИС, в 2021 году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов.