Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте.
«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета.
Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских военных в отсутствии мужской чести, передает RT. Он считает, что только бесчестные люди могут обстреливать жилые районы с мирными гражданами.
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