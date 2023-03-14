Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

14 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров обратил внимание, что служащие в обеспечении такие же военные, заслуживающие почета Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте. «И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских военных в отсутствии мужской чести, передает RT. Он считает, что только бесчестные люди могут обстреливать жилые районы с мирными гражданами.

Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте. «И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских военных в отсутствии мужской чести, передает RT. Он считает, что только бесчестные люди могут обстреливать жилые районы с мирными гражданами.