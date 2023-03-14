Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров обратил внимание, что служащие в обеспечении такие же военные, заслуживающие почета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте.

«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета.

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских военных в отсутствии мужской чести, передает RT. Он считает, что только бесчестные люди могут обстреливать жилые районы с мирными гражданами.

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Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте. «И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских военных в отсутствии мужской чести, передает RT. Он считает, что только бесчестные люди могут обстреливать жилые районы с мирными гражданами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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