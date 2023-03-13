Главу КСП в Пермском крае удивила система поддержки бизнеса

14 марта 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Геннадий Тушнолобов доложит о своих выводах губернатору Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские власти выдали сотни миллионов рублей в качестве кредитов компаниям, которые не зарегистрированы в крае. Таким образом бизнес, получая деньги в Перми, налоги платит в других регионах. Эту информацию, которая удивила депутатов, озвучил глава контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов на заседании инфраструктурного комитета законодательного собрания. «Кредиты выдали 20 организациям, которые не зарегистрированы на территории Пермского края. Но Корпорация развития МСП должна проводить эти мероприятия для поддержки и развития малого бизнеса Пермского края. А вот раздали другим», — сообщил Тушнолобов, выступая с докладом об итогах работы КСП за 2022 год. По его мнению, «денежки надо давать предприятиям, которые развиваются и зарегистрированы в Пермском крае, чтобы они формировали здесь налогооблагаемую базу». Всего за прошлый год АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», подконтрольное правительству, выдало бизнесменам из других регионов кредитов на 227 млн рублей. Тушнолобов заявил, что представит губернатору Дмитрию Махонину предложения по искоренению такой практики. Депутаты поддержали его в этом решении. Ранее министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин докладывал главе региона, что за 2022 год 490 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых Пермского края получили 725 микрозаймов на общую сумму 920,3 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти выдали сотни миллионов рублей в качестве кредитов компаниям, которые не зарегистрированы в крае. Таким образом бизнес, получая деньги в Перми, налоги платит в других регионах. Эту информацию, которая удивила депутатов, озвучил глава контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов на заседании инфраструктурного комитета законодательного собрания. «Кредиты выдали 20 организациям, которые не зарегистрированы на территории Пермского края. Но Корпорация развития МСП должна проводить эти мероприятия для поддержки и развития малого бизнеса Пермского края. А вот раздали другим», — сообщил Тушнолобов, выступая с докладом об итогах работы КСП за 2022 год. По его мнению, «денежки надо давать предприятиям, которые развиваются и зарегистрированы в Пермском крае, чтобы они формировали здесь налогооблагаемую базу». Всего за прошлый год АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», подконтрольное правительству, выдало бизнесменам из других регионов кредитов на 227 млн рублей. Тушнолобов заявил, что представит губернатору Дмитрию Махонину предложения по искоренению такой практики. Депутаты поддержали его в этом решении. Ранее министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин докладывал главе региона, что за 2022 год 490 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых Пермского края получили 725 микрозаймов на общую сумму 920,3 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в 2021 году.