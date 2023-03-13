Власти заберут у пермского миллиардера земли для строительства трассы

14 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

На изъятых землях власти планируют построить дорогу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Правительство Пермского края опубликовало распоряжение об изъятии двух земельных участков, расположенных в Дзержинском районе, для строительства трассы. Один из участков принадлежит ЖК «Данилиха», построенному холдингом «Сатурн-Р», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. «Согласно документу, для государственных нужд будут изъяты два участка, расположенные в Дзержинском районе. Так, в собственность региона перейдет часть территории под ЖК „Данилиха“, построенная „Сатурн-Р“ и часть земли, находящаяся под соседним зданием, где сейчас расположен магазин», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Краевое управление дороги транспорта совместно с региональным министерством транспорта подготовят соглашения об изъятии этих земель, после чего их направят собственникам. Площадь изымаемой под жилым комплексом земли составляет 421 кв. м., а под соседним зданием по ул. Крылова, 16 — 850 кв. м. Всего для строительства улицы Крисанова власти планируют изъять 17 участков земли, на которых расположены 16 зданий.

Правительство Пермского края опубликовало распоряжение об изъятии двух земельных участков, расположенных в Дзержинском районе, для строительства трассы. Один из участков принадлежит ЖК «Данилиха», построенному холдингом «Сатурн-Р», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. «Согласно документу, для государственных нужд будут изъяты два участка, расположенные в Дзержинском районе. Так, в собственность региона перейдет часть территории под ЖК „Данилиха“, построенная „Сатурн-Р“ и часть земли, находящаяся под соседним зданием, где сейчас расположен магазин», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Краевое управление дороги транспорта совместно с региональным министерством транспорта подготовят соглашения об изъятии этих земель, после чего их направят собственникам. Площадь изымаемой под жилым комплексом земли составляет 421 кв. м., а под соседним зданием по ул. Крылова, 16 — 850 кв. м. Всего для строительства улицы Крисанова власти планируют изъять 17 участков земли, на которых расположены 16 зданий.