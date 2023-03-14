Бывший губернатор Курганской области приобрел актив в регионе

Алексей Кокорин стал совладельцем Шадринского стрелкового клуба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин стал совладельцем Шадринского стрелкового клуба. Об этом URA.RU рассказал источник из политического окружения. Информация об этом также содержится в открытых данных.

«Алексей Геннадьевич [Кокорин] недавно приобрел долю в Шадринском стрелковом клубе. Он сам является мастером спорта по стендовой стрельбе. И будучи губернатором, он участвовал в различных соревнованиях», — отметили собеседник агентства. В сервисе СБИС указано, что у Кокорина около 53% акций организации. Общество с ограниченной ответственностью «Шадринский стрелковый клуб» работает с марта 2009 года.

По имеющемуся в распоряжении редакции по номеру до экс-главы области дозвониться не получилось. На момент звонка корреспондента агентства его телефон был недоступен.

Кокорин возглавлял регион с февраля 2014 года по октябрь 2018 года. После своей отставки он был в составе совета директоров АО «Атомредмедзолото» (входит в структуру «Росатома»).