14 марта 2023

Бывший губернатор Курганской области приобрел актив в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , смотрит в телефон, кокорин алексей
Алексей Кокорин стал совладельцем Шадринского стрелкового клуба Фото:

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин стал совладельцем Шадринского стрелкового клуба. Об этом URA.RU рассказал источник из политического окружения. Информация об этом также содержится в открытых данных.

«Алексей Геннадьевич [Кокорин] недавно приобрел долю в Шадринском стрелковом клубе. Он сам является мастером спорта по стендовой стрельбе. И будучи губернатором, он участвовал в различных соревнованиях», — отметили собеседник агентства. В сервисе СБИС указано, что у Кокорина около 53% акций организации. Общество с ограниченной ответственностью «Шадринский стрелковый клуб» работает с марта 2009 года.

По имеющемуся в распоряжении редакции по номеру до экс-главы области дозвониться не получилось. На момент звонка корреспондента агентства его телефон был недоступен.

Кокорин возглавлял регион с февраля 2014 года по октябрь 2018 года. После своей отставки он был в составе совета директоров АО «Атомредмедзолото» (входит в структуру «Росатома»).

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Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин стал совладельцем Шадринского стрелкового клуба. Об этом URA.RU рассказал источник из политического окружения. Информация об этом также содержится в открытых данных. «Алексей Геннадьевич [Кокорин] недавно приобрел долю в Шадринском стрелковом клубе. Он сам является мастером спорта по стендовой стрельбе. И будучи губернатором, он участвовал в различных соревнованиях», — отметили собеседник агентства. В сервисе СБИС указано, что у Кокорина около 53% акций организации. Общество с ограниченной ответственностью «Шадринский стрелковый клуб» работает с марта 2009 года. По имеющемуся в распоряжении редакции по номеру до экс-главы области дозвониться не получилось. На момент звонка корреспондента агентства его телефон был недоступен. Кокорин возглавлял регион с февраля 2014 года по октябрь 2018 года. После своей отставки он был в составе совета директоров АО «Атомредмедзолото» (входит в структуру «Росатома»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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