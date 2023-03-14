Глава Екатеринбурга обсудил запуск рейсов в Пекин с генконсулом Китая

Алексей Орлов обсудил с Цуй Шаочунем возможность возобновления авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с генконсулом Китая Цуй Шаочунем. Также на встрече присутствовали коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков и представитель МИД России в уральской столице Александр Харлов. На встрече обсудили возможность возобновления авиасообщения между столицей Урала и Пекином. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Главной темой встречи стало возобновление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином. Возобновление авиасообщения важно для обеих сторон. Это будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах между городами. Кирилл Скуратов отметил, что авиакомпания „Уральские авиалинии“ также заинтересована в возвращении регулярных авиарейсов из Пекина в Екатеринбург. На данный момент ведется активная работа по этому вопросу», — отметили в пресс-службе администрации города.

Ранее URA.RU писало, что из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Китай. Полеты будет осуществлять компания Red Wings. Самолеты будут летать еженедельно в китайские города Хайкоу и Санья.