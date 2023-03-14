Дрессированные курицы должны были атаковать ноги противника, после чего происходил взрыв Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрация поселка Платошино в Пермском крае официально увековечила миф, придуманный пермяками, про «боевых кур Сталина», атакующих противника во время вооруженного конфликта. О том, что придуманную в начале 2000-х годов историю власти приняли за чистую правду и даже установили памятную табличку, рассказала пермячка Наталья Аксентьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В начале 2000-х в одной из поездок по области Андрей Мохин, Игорь Гиндис и Михаил Турбовский придумали историю про „боевых кур“. Основой послужил эпизод со свадьбы их общих знакомых — молодожены в шутку поехали возлагать цветы к скульптуре курицы у птицефабрики „Калининская“. История многократно переписывалась и пересказывалась, а позже была опубликована под названием „Боевые куры Сталина — миф или реальность“», — пишет Аксентьева.

Суть рассказа сводится к тому, что сельский учитель в довоенные годы предложил использовать домашних куриц на поле боя. Мужчине якобы удалось добиться значительных результатов в дрессировке домашней птицы, о чем он сообщил в письме с предложением использовать его метод во время войны. Идеей учителя заинтересовались и сельский колхоз превратился в место реальных испытаний «куриц-бомб», которые атаковали противника, а после этого взрывались. Рассказ заканчивается тем, что эксперимент был завершен после неудачных испытаний когда курицы испугались и побежали в разные стороны, в результате чего погиб один из красноармейцев.

По словам Аксентьевой рассказ был опубликован на многочисленных форумах и сайтах, а позже выставлен в качестве памятной таблички, которую администрация поселка выполнила в рамках проекта благоустройства общественной территории. «Теперь в Платошино среди прочих вполне серьезных „исторических вех“ есть и рассказ о „Курах-бомбах“», — пишет пермячка.

В Платошино установлен стенд в память о мифе про «куриц-бомб» Наталья Аксентьева/vk.com