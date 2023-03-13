Жители ХМАО жалуются на Ozon из-за упаковки товаров

14 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Клиенты жалуются на отсутствие защитной упаковки на товарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за ненадлежащей упаковки товаров. Клиенты рассказали URA.RU о участившихся случаях доставки товаров без защитной упаковки и в ненадлежащем виде. «В последнее время заказы часто приходят вообще без какой-либо упаковки. Ладно бы это никак не влияло, но товары же выдают все в грязи. Забирал пачку корма, причем не дешевого. Так ей как будто в футбол играли», — рассказывает один из клиентов в Нижневартовске. По словам другого югорчанина, сейчас без упаковки стали выдавать даже хрупкие товары. «Последний раз покупал сироп. Они, как правило, в стеклянных бутылках. В пункте мне выдали просто бутылку без коробки и даже пленки. Сотрудница пункта сказала, что в последнее время часто так привозят. А уже дома заметил скол на бутылке — странно, что вообще не разбилась», — делится мужчина. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о пермячке, которая заказала на популярном маркетплейсе Ozon мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка.

Жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за ненадлежащей упаковки товаров. Клиенты рассказали URA.RU о участившихся случаях доставки товаров без защитной упаковки и в ненадлежащем виде. «В последнее время заказы часто приходят вообще без какой-либо упаковки. Ладно бы это никак не влияло, но товары же выдают все в грязи. Забирал пачку корма, причем не дешевого. Так ей как будто в футбол играли», — рассказывает один из клиентов в Нижневартовске. По словам другого югорчанина, сейчас без упаковки стали выдавать даже хрупкие товары. «Последний раз покупал сироп. Они, как правило, в стеклянных бутылках. В пункте мне выдали просто бутылку без коробки и даже пленки. Сотрудница пункта сказала, что в последнее время часто так привозят. А уже дома заметил скол на бутылке — странно, что вообще не разбилась», — делится мужчина. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о пермячке, которая заказала на популярном маркетплейсе Ozon мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка.