13 марта 2023

Жители ХМАО жалуются на Ozon из-за упаковки товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
Клиенты жалуются на отсутствие защитной упаковки на товарах Фото:

Жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за ненадлежащей упаковки товаров. Клиенты рассказали URA.RU о участившихся случаях доставки товаров без защитной упаковки и в ненадлежащем виде.

«В последнее время заказы часто приходят вообще без какой-либо упаковки. Ладно бы это никак не влияло, но товары же выдают все в грязи. Забирал пачку корма, причем не дешевого. Так ей как будто в футбол играли», — рассказывает один из клиентов в Нижневартовске.

По словам другого югорчанина, сейчас без упаковки стали выдавать даже хрупкие товары. «Последний раз покупал сироп. Они, как правило, в стеклянных бутылках. В пункте мне выдали просто бутылку без коробки и даже пленки. Сотрудница пункта сказала, что в последнее время часто так привозят. А уже дома заметил скол на бутылке — странно, что вообще не разбилась», — делится мужчина.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о пермячке, которая заказала на популярном маркетплейсе Ozon мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка.

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Жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за ненадлежащей упаковки товаров. Клиенты рассказали URA.RU о участившихся случаях доставки товаров без защитной упаковки и в ненадлежащем виде. «В последнее время заказы часто приходят вообще без какой-либо упаковки. Ладно бы это никак не влияло, но товары же выдают все в грязи. Забирал пачку корма, причем не дешевого. Так ей как будто в футбол играли», — рассказывает один из клиентов в Нижневартовске. По словам другого югорчанина, сейчас без упаковки стали выдавать даже хрупкие товары. «Последний раз покупал сироп. Они, как правило, в стеклянных бутылках. В пункте мне выдали просто бутылку без коробки и даже пленки. Сотрудница пункта сказала, что в последнее время часто так привозят. А уже дома заметил скол на бутылке — странно, что вообще не разбилась», — делится мужчина. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о пермячке, которая заказала на популярном маркетплейсе Ozon мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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