Пермячке, заказавшей на OZON телефон, пришла пустая коробка. Видео

15 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Заказ пермячке шел полтора месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Соликамска (Пермский край) Лара Орлова заказала на популярном маркетплейсе OZON мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка. О своей неудаче пермячка рассказала корреспонденту URA.RU, а видео распаковки телефона опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая. При этом данные, указанные на пакете, не совпадают. Предполагаю, что кто-то из сотрудников мог забрать мой телефон», — рассказала Орлова URA.RU. По словам пермячки, в ближайшее время ее муж напишет заявление в полицию по факту случившегося. На покупку телефона семья потратила почти девять тысяч рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса.

Жительница Соликамска (Пермский край) Лара Орлова заказала на популярном маркетплейсе OZON мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка. О своей неудаче пермячка рассказала корреспонденту URA.RU, а видео распаковки телефона опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая. При этом данные, указанные на пакете, не совпадают. Предполагаю, что кто-то из сотрудников мог забрать мой телефон», — рассказала Орлова URA.RU. По словам пермячки, в ближайшее время ее муж напишет заявление в полицию по факту случившегося. На покупку телефона семья потратила почти девять тысяч рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса.