14 февраля 2023

Пермячке, заказавшей на OZON телефон, пришла пустая коробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заказ пермячке шел полтора месяца Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) Лара Орлова заказала на популярном маркетплейсе OZON мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка. О своей неудаче пермячка рассказала корреспонденту URA.RU, а видео распаковки телефона опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая. При этом данные, указанные на пакете, не совпадают. Предполагаю, что кто-то из сотрудников мог забрать мой телефон», — рассказала Орлова URA.RU.

По словам пермячки, в ближайшее время ее муж напишет заявление в полицию по факту случившегося. На покупку телефона семья потратила почти девять тысяч рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса.

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Жительница Соликамска (Пермский край) Лара Орлова заказала на популярном маркетплейсе OZON мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка. О своей неудаче пермячка рассказала корреспонденту URA.RU, а видео распаковки телефона опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая. При этом данные, указанные на пакете, не совпадают. Предполагаю, что кто-то из сотрудников мог забрать мой телефон», — рассказала Орлова URA.RU. По словам пермячки, в ближайшее время ее муж напишет заявление в полицию по факту случившегося. На покупку телефона семья потратила почти девять тысяч рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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