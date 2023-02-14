Жительница Соликамска (Пермский край) Лара Орлова заказала на популярном маркетплейсе OZON мобильный телефон. Когда девушка пришла за заказом, она обнаружила, что ей пришла пустая коробка. О своей неудаче пермячка рассказала корреспонденту URA.RU, а видео распаковки телефона опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая. При этом данные, указанные на пакете, не совпадают. Предполагаю, что кто-то из сотрудников мог забрать мой телефон», — рассказала Орлова URA.RU.
По словам пермячки, в ближайшее время ее муж напишет заявление в полицию по факту случившегося. На покупку телефона семья потратила почти девять тысяч рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.