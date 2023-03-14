Политолог рассказал, как пройдут выборы президента на Украине в 2024 году. Видео

Политолог Гаспарян: Зеленскому не с чем идти на выборы в 2024 году

14 марта 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского не интересуют предстоящие президентские выборы, считает Армен Гаспарян Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому не с чем идти на предстоящие выборы главы страны в 2024 году, поэтому они его не интересуют. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян, подчеркнув, что Киев сделал ставку на Запад, которому без разницы, кто будет следующим президентом. «Зеленскому не с чем идти на выборы — он банально не сможет объяснить избирателям, почему для них все так сложилось. <…> Если Запад их „кинет“, какая разница, кто пойдет на выборы? Как вы людям будете это объяснять? Поэтому я думаю, что сейчас его выборы не интересуют от слова совсем», — уточнил Армен Гаспарян. Он также заявил, что предстоящие выборы на Украине никак не влияют на ход спецоперации. Ранее экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что Зеленского вскоре ждем международное осуждение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также заявлял, что Зеленскому грозит отставка. По его мнению, это произойдет из-за ослабления политических позиций президента США Джо Байдена.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не с чем идти на предстоящие выборы главы страны в 2024 году, поэтому они его не интересуют. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян, подчеркнув, что Киев сделал ставку на Запад, которому без разницы, кто будет следующим президентом. «Зеленскому не с чем идти на выборы — он банально не сможет объяснить избирателям, почему для них все так сложилось. <…> Если Запад их „кинет“, какая разница, кто пойдет на выборы? Как вы людям будете это объяснять? Поэтому я думаю, что сейчас его выборы не интересуют от слова совсем», — уточнил Армен Гаспарян. Он также заявил, что предстоящие выборы на Украине никак не влияют на ход спецоперации. Ранее экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что Зеленского вскоре ждем международное осуждение. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также заявлял, что Зеленскому грозит отставка. По его мнению, это произойдет из-за ослабления политических позиций президента США Джо Байдена.