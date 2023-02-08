Медведчук указал на незавидную судьбу Зеленского

Медведчук: Зеленский — пятая колонна для Украины и Европы
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленского ожидает мировое осуждение, заявил Виктор Медведчук Фото:

Временные овации Запада в адрес президента Украины Владимира Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

«В ситуации Зеленского осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что осуждение непременно сменит нынешнее рукоплескание Запада в адрес украинского лидера. Для того, чтобы избежать такого развития событий Владимиру Зеленскому необходимо продолжение боевых действий на Украине. По мнению экс-депутата, президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский может уйти в отставку из-за ослаблений позиций президента США Джо Байдена накануне выборов. Президенту Украины прочат скорое поражение в связи с тяжелым положением украинской армии в Бахмуте, передает телеканал 360.

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Временные овации Запада в адрес президента Украины Владимира Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. «В ситуации Зеленского осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что осуждение непременно сменит нынешнее рукоплескание Запада в адрес украинского лидера. Для того, чтобы избежать такого развития событий Владимиру Зеленскому необходимо продолжение боевых действий на Украине. По мнению экс-депутата, президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский может уйти в отставку из-за ослаблений позиций президента США Джо Байдена накануне выборов. Президенту Украины прочат скорое поражение в связи с тяжелым положением украинской армии в Бахмуте, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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