Медведчук указал на незавидную судьбу Зеленского

Медведчук: Зеленский — пятая колонна для Украины и Европы

08 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Зеленского ожидает мировое осуждение, заявил Виктор Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины Временные овации Запада в адрес президента Украины Владимира Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. «В ситуации Зеленского осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что осуждение непременно сменит нынешнее рукоплескание Запада в адрес украинского лидера. Для того, чтобы избежать такого развития событий Владимиру Зеленскому необходимо продолжение боевых действий на Украине. По мнению экс-депутата, президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский может уйти в отставку из-за ослаблений позиций президента США Джо Байдена накануне выборов. Президенту Украины прочат скорое поражение в связи с тяжелым положением украинской армии в Бахмуте, передает телеканал 360.

Временные овации Запада в адрес президента Украины Владимира Зеленского вскоре закончатся и сменятся мировым осуждением. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. «В ситуации Зеленского осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что осуждение непременно сменит нынешнее рукоплескание Запада в адрес украинского лидера. Для того, чтобы избежать такого развития событий Владимиру Зеленскому необходимо продолжение боевых действий на Украине. По мнению экс-депутата, президент Украины олицетворяет собой пятую колонну как для Запада, так и для своей собственной страны. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский может уйти в отставку из-за ослаблений позиций президента США Джо Байдена накануне выборов. Президенту Украины прочат скорое поражение в связи с тяжелым положением украинской армии в Бахмуте, передает телеканал 360.