На Украине заговорили об отставке Зеленского

Экс-советник Кучмы: Зеленскому грозит отставка из-за ослабления позиций Байдена

04 февраля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в капкане, завил Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, так как позиции американского лидера Джо Байдена слабнут, а в США скоро выборы. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский находится фактически в капкане. И [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Зеленскому уже ничего не поможет. Против украинского лидера в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку», — сказал Соскин на своем youtube-канале . По его словам, ослабляются позиции Байдена и Демократической партии США, из-за чего украинскому лидеру грозит отставка. Здоровье Байдена ухудшается с каждым днем, его сын Хантер является участником коррупционных скандалов, что также подрывает имидж президента, заявил Соскин. В США скоро выборы, усиливаются позиции республиканской партии, которую представляет бывший президент США Дональд Трамп, отметил он. После отставки Зеленского его место может занять глава ВСУ Валерий Залужный, сказал URA.RU доктор политических наук Игорь Скулатов. По его словам, это произойдет, если президент Украины совершит ошибку.

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, так как позиции американского лидера Джо Байдена слабнут, а в США скоро выборы. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский находится фактически в капкане. И [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Зеленскому уже ничего не поможет. Против украинского лидера в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку», — сказал Соскин на своем youtube-канале. По его словам, ослабляются позиции Байдена и Демократической партии США, из-за чего украинскому лидеру грозит отставка. Здоровье Байдена ухудшается с каждым днем, его сын Хантер является участником коррупционных скандалов, что также подрывает имидж президента, заявил Соскин. В США скоро выборы, усиливаются позиции республиканской партии, которую представляет бывший президент США Дональд Трамп, отметил он. После отставки Зеленского его место может занять глава ВСУ Валерий Залужный, сказал URA.RU доктор политических наук Игорь Скулатов. По его словам, это произойдет, если президент Украины совершит ошибку.