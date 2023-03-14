В райбольницы ХМАО поступят новые автомобили скорой помощи

В районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«Девять новых автомобилей скорой помощи уже в Югре, в ближайшие дни из Сургута они переедут в больницы округа. По два автомобиля [поступят] в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
Медицинский транспорт поступил в округ в рамках федеральной программы здравоохранения. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и для оказания реанимационных мероприятий.
Ранее URA.RU рассказало, что в декабре в ХМАО поступило 14 автомобилей скорой помощи. Машины пополнили автопарк Лянторской городской больницы, Советской и Кондинской районных больниц, Сургутской районной поликлиники, Федоровской и Югорской горбольниц, Нижневартовской и Октябрьской райбольниц.
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