В райбольницы ХМАО поступят новые автомобили скорой помощи

15 марта 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО районные больницы получат 9 новых автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Девять новых автомобилей скорой помощи уже в Югре, в ближайшие дни из Сургута они переедут в больницы округа. По два автомобиля [поступят] в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале. Медицинский транспорт поступил в округ в рамках федеральной программы здравоохранения. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и для оказания реанимационных мероприятий. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре в ХМАО поступило 14 автомобилей скорой помощи. Машины пополнили автопарк Лянторской городской больницы, Советской и Кондинской районных больниц, Сургутской районной поликлиники, Федоровской и Югорской горбольниц, Нижневартовской и Октябрьской райбольниц.

В районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Девять новых автомобилей скорой помощи уже в Югре, в ближайшие дни из Сургута они переедут в больницы округа. По два автомобиля [поступят] в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале. Медицинский транспорт поступил в округ в рамках федеральной программы здравоохранения. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и для оказания реанимационных мероприятий. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре в ХМАО поступило 14 автомобилей скорой помощи. Машины пополнили автопарк Лянторской городской больницы, Советской и Кондинской районных больниц, Сургутской районной поликлиники, Федоровской и Югорской горбольниц, Нижневартовской и Октябрьской райбольниц.