14 марта 2023
13 марта 2023

В райбольницы ХМАО поступят новые автомобили скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , бсмп, машина скорой помощи, скорая помошь
В ХМАО районные больницы получат 9 новых автомобилей Фото:

В районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Девять новых автомобилей скорой помощи уже в Югре, в ближайшие дни из Сургута они переедут в больницы округа. По два автомобиля [поступят] в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

Медицинский транспорт поступил в округ в рамках федеральной программы здравоохранения. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и для оказания реанимационных мероприятий.

Ранее URA.RU рассказало, что в декабре в ХМАО поступило 14 автомобилей скорой помощи. Машины пополнили автопарк Лянторской городской больницы, Советской и Кондинской районных больниц, Сургутской районной поликлиники, Федоровской и Югорской горбольниц, Нижневартовской и Октябрьской райбольниц.

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В районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Девять новых автомобилей скорой помощи уже в Югре, в ближайшие дни из Сургута они переедут в больницы округа. По два автомобиля [поступят] в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале. Медицинский транспорт поступил в округ в рамках федеральной программы здравоохранения. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и для оказания реанимационных мероприятий. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре в ХМАО поступило 14 автомобилей скорой помощи. Машины пополнили автопарк Лянторской городской больницы, Советской и Кондинской районных больниц, Сургутской районной поликлиники, Федоровской и Югорской горбольниц, Нижневартовской и Октябрьской райбольниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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