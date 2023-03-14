Посол Антонов: американские беспилотники собирают разведданные для Киева

Действия военных США в непосредственной близости к границам России недопустимы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с инцидентом с американским беспилотником, который был обнаружен накануне над Черным морем.
По его словам, такая деятельность США «вызывает озабоченность». «Американские беспилотники собирают развединформацию, которую Киев использует для ударов по нашим вооруженным силам и территории», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в telegram-канале посольства РФ в США. Посол отметил, что после этого происшествия российская сторона рассчитывает на прекращение полетов США вблизи границ РФ.
По заявлению Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен американский беспилотник MQ-9, который двигался в направлении госграницы Российской Федерации. Дрон летел с выключенными транспондерами. В воздух были подняты истребители. Маневрируя, беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Действия военных США в непосредственной близости к границам России недопустимы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с инцидентом с американским беспилотником, который был обнаружен накануне над Черным морем. По его словам, такая деятельность США «вызывает озабоченность». «Американские беспилотники собирают развединформацию, которую Киев использует для ударов по нашим вооруженным силам и территории», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в telegram-канале посольства РФ в США. Посол отметил, что после этого происшествия российская сторона рассчитывает на прекращение полетов США вблизи границ РФ. По заявлению Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен американский беспилотник MQ-9, который двигался в направлении госграницы Российской Федерации. Дрон летел с выключенными транспондерами. В воздух были подняты истребители. Маневрируя, беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.