Киеву предложили нанять военных летчиков в США

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
США должны направить на Украину пилотов вместе с истребителями, считает американский летчик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не успеет обучить своих пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому ей следует нанять профессиональных летчиков из США. Об этом сообщил пилот американской авиации Дэн Хемптон.

«Итак, ракеты и пушки — это одно, но другое необходимое решение для украинского правительства — это нанять частных подрядчиков, действующих пилотов F-16», — рассказал Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки». Он сам выразил готовность отправиться в зону боевых действий в составе украинской армии.

США оказывает поддержку Украине в конфликте с Россией. Америка поставляет Киеву боеприпасы и системы вооружений, а также тяжелую военную технику. Киевские власти запрашивают у Соединенных Штатов военные самолеты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что отправка таких беспилотников будет означать прямое участие США в конфликте, передает «Национальная служба новостей».

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Украина не успеет обучить своих пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому ей следует нанять профессиональных летчиков из США. Об этом сообщил пилот американской авиации Дэн Хемптон. «Итак, ракеты и пушки — это одно, но другое необходимое решение для украинского правительства — это нанять частных подрядчиков, действующих пилотов F-16», — рассказал Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки». Он сам выразил готовность отправиться в зону боевых действий в составе украинской армии. США оказывает поддержку Украине в конфликте с Россией. Америка поставляет Киеву боеприпасы и системы вооружений, а также тяжелую военную технику. Киевские власти запрашивают у Соединенных Штатов военные самолеты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что отправка таких беспилотников будет означать прямое участие США в конфликте, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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