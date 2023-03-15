Киеву предложили нанять военных летчиков в США

15 марта 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

США должны направить на Украину пилотов вместе с истребителями, считает американский летчик Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не успеет обучить своих пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому ей следует нанять профессиональных летчиков из США. Об этом сообщил пилот американской авиации Дэн Хемптон. «Итак, ракеты и пушки — это одно, но другое необходимое решение для украинского правительства — это нанять частных подрядчиков, действующих пилотов F-16», — рассказал Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки». Он сам выразил готовность отправиться в зону боевых действий в составе украинской армии. США оказывает поддержку Украине в конфликте с Россией. Америка поставляет Киеву боеприпасы и системы вооружений, а также тяжелую военную технику. Киевские власти запрашивают у Соединенных Штатов военные самолеты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что отправка таких беспилотников будет означать прямое участие США в конфликте, передает «Национальная служба новостей».

Украина не успеет обучить своих пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому ей следует нанять профессиональных летчиков из США. Об этом сообщил пилот американской авиации Дэн Хемптон. «Итак, ракеты и пушки — это одно, но другое необходимое решение для украинского правительства — это нанять частных подрядчиков, действующих пилотов F-16», — рассказал Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки». Он сам выразил готовность отправиться в зону боевых действий в составе украинской армии. США оказывает поддержку Украине в конфликте с Россией. Америка поставляет Киеву боеприпасы и системы вооружений, а также тяжелую военную технику. Киевские власти запрашивают у Соединенных Штатов военные самолеты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что отправка таких беспилотников будет означать прямое участие США в конфликте, передает «Национальная служба новостей».