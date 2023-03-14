В Свердловской области резко выросло количество бизнесменов

Количество свердловчан, зарегистрировавших малый и средний бизнес с начала 2023 года, увеличилось на 10,1%. Это следует из годового отчета Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП), рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на встрече с журналистами в креативном кластере «Домна», передает корреспондент URA.RU
«По итогам 2022 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области составила 913,7 тысячи человек. С начала года занятость населения в секторе МСП увеличилась на 10,1%», — говорится в отчете СОФПП.
Ранее URA.RU сообщало, что самыми популярными направлениями среди свердловчан, которые открывают бизнес по франшизе, являются кафе быстрого питания, обучающие центры для детей и детские центры досуга. Также популярны кафе-мороженого.
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