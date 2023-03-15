Убийца трех студенток-медиков получил пожизненный срок

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Совершивший убийство в Оренбургской области получил пожизненный срок, сообщили в с Следкоме Фото:
новость из сюжета
В Оренбургской области убили трех студенток-медиков

Обвиненный в тройном убийстве житель Оренбургской области Александр Лазарев получил пожизненный тюремный срок. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

«Приговором суда Лазареву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с содержанием в колонии особого режима», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Следственного комитета. 31-летний Александр Лазарев совершил тройное убийство в 2021 году. Его жертвами стали студентки Орского медицинского колледжа.

Лазарев проник в квартиру, где проживали студентки и совершил преступление против их половой неприкосновенности, а затем нанес каждой несколько ударов ножом. Квартиру, в которой было совершено преступление, Лазарев поджог, после чего пытался скрыться на угнанном автомобиле, но был задержан.

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Обвиненный в тройном убийстве житель Оренбургской области Александр Лазарев получил пожизненный тюремный срок. Об этом рассказали в Следственном комитете России. «Приговором суда Лазареву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с содержанием в колонии особого режима», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Следственного комитета. 31-летний Александр Лазарев совершил тройное убийство в 2021 году. Его жертвами стали студентки Орского медицинского колледжа. Лазарев проник в квартиру, где проживали студентки и совершил преступление против их половой неприкосновенности, а затем нанес каждой несколько ударов ножом. Квартиру, в которой было совершено преступление, Лазарев поджог, после чего пытался скрыться на угнанном автомобиле, но был задержан.
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