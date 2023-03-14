Челябинцев приглашают на военную службу в чеченском спецназе

У кандидатов будет возможность уехать в служебную командировку в другую страну Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в чеченском спецназе. Согласно объявлению о наборе, опубликованному в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег» в социальных сетях, служба будет проходить в Грозном.

«Для выполнения требований плановой замены по прохождению военной службы по контракту в Грозный нужны военнослужащие по контракту на должности: стрелок, старший стрелок, водитель, механик-водитель, командир отделения. Военнослужащие получат возможность убыть в служебную командировку, в том числе за территорию РФ, и получить удостоверение ветерана боевых действий», — говорится в объявлении группы «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте».

Чтобы попасть в спецназ кандидаты должны обладать хорошими физическими данными. В частости, подтягиваться на перекладине не менее 11 раз, пробегать стометровку за 14,8 секунды, километр — за 3 минуты 45 секунд.

Кандидаты, подписавшие контракт, будут получать зарплату от 55 тысяч рублей. Также им положены все социальные гарантии военнослужащих. Они смогут воспользоваться военной ипотекой, получить жилье за счет Росгвардии.

Ранее на службу по контракту приглашали в военную часть Росгвардии, находящуюся в Снежинске. Руководство части ищет кандидатов на должность контролера.