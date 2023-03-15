Шеф свердловской полиции проигнорирует праздник борцов с коррупцией

Александр Мешков поздравит сотрудников в официальной обстановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков 16 марта не придет на торжество в честь профессионального праздника сотрудников из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На корпоратив в честь Дня ОБЭП приедут московские силовики из МВД РФ, однако внимание им уделят только заместители шефа главка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Александр Андреевич [Мешков] принял решение не приезжать на мероприятие. Сотрудники специально собираются в центре города, в хорошем ресторане, но вместо шефа приедут рядовые сотрудники. Вероятно, сам Мешков планирует поздравить подчиненных и коллег из Москвы в более официальной обстановке», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, вместо Мешкова в ресторан придет замначальника полиции по оперативной работе (возглавлявший управление по экономической безопасности) Рашид Даулетов и замглавы ГУ МВД Александр Воронежский. Инсайдеры предполагают, что поздравить коллег вызовется прилетевший из Москвы замначальника ГУБЭП Владислав Горкавцев.

URA.RU направило запрос на имя начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Мешкова. Ответ на момент публикации не поступил.

Информация о прибытии в Екатеринбург сотрудников из центрального аппарата МВД РФ поступила вечером 13 марта. По сообщениям источников, празднование Дня подразделений экономической безопасности стало только поводом для приезда силовиков. На деле у них запланировано несколько важных дел. Инсайдеры считают, что деятельность силовиков может в будущем сказаться на работе главка.