Высокопоставленные московские силовики проводят обыски в Екатеринбурге. Фото

14 марта 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники из подразделения по борьбе с коррупцией приехали в офис «Форэс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ прилетели в Екатеринбург для проведения обысков в уральской компании «Форэс». В ее офис утром 14 марта приехали бойцы в масках. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «В офисе „Форэс“ проходят следственные действия. Сотрудники приехали на место утром 14 марта», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем связано внимание силовиков в компании и возбуждено ли уголовное дело. Предположительно, силовики в присутствии коллег из Свердловской области проводят обыски. Корреспондент URA.RU с места событий подтвердил присутствие силовиков. Они закрыли дверь в офис компании. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там сообщили, что разбираются в ситуации. Также агентство направило запрос в МВД РФ. На него ответ не поступил. Представитель пресс-службы компании «Форэс» не ответил на звонок корреспондента. Информация о приезде борцов с коррупцией из Москвы в Екатеринбург появилась вечером 13 марта. По информации источника, они приехали в город с несколькими заданиями, среди которых проведение следственных действий. Кроме этого, как сообщали источники, силовики проведут встречу с коллегами в свой профессиональный праздник — 16 марта. Компания «Форэс» выпускает нефтегазовое оборудование и, в частности, производит керамические расклиниватели скважин. В компании задействованы 2000 сотрудников, а подразделения открыты в нескольких городах Свердловской области. Автомобили с буквенной частью госномеров «ЕАЕ», предположительно, принадлежат автопарку свердловской полиции Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ прилетели в Екатеринбург для проведения обысков в уральской компании «Форэс». В ее офис утром 14 марта приехали бойцы в масках. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «В офисе „Форэс“ проходят следственные действия. Сотрудники приехали на место утром 14 марта», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем связано внимание силовиков в компании и возбуждено ли уголовное дело. Предположительно, силовики в присутствии коллег из Свердловской области проводят обыски. Корреспондент URA.RU с места событий подтвердил присутствие силовиков. Они закрыли дверь в офис компании. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там сообщили, что разбираются в ситуации. Также агентство направило запрос в МВД РФ. На него ответ не поступил. Представитель пресс-службы компании «Форэс» не ответил на звонок корреспондента. Информация о приезде борцов с коррупцией из Москвы в Екатеринбург появилась вечером 13 марта. По информации источника, они приехали в город с несколькими заданиями, среди которых проведение следственных действий. Кроме этого, как сообщали источники, силовики проведут встречу с коллегами в свой профессиональный праздник — 16 марта. Компания «Форэс» выпускает нефтегазовое оборудование и, в частности, производит керамические расклиниватели скважин. В компании задействованы 2000 сотрудников, а подразделения открыты в нескольких городах Свердловской области.