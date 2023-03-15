Полковник Алехин предрек корейский сценарий завершения конфликта на Украине

16 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

США не станут посылать свою армию на Украину при любых обстоятельствах, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская поддержка Украины может завершиться по сценарию Корейской войны, то есть полным бездействием и голословными угрозами противнику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Я вам приведу всего один пример по поводу реальной перспективы вмешательства не только боевой техникой, но и людьми. То есть послать регулярные войска. В году исполняется 70 лет со времени окончания Корейской войны. Американцы за 70 лет как только не угрожали, как они только не пытались. Несколько лет назад говорили, что армада флота уже направляется чуть ли не к берегам Северной Кореи. И что? Ничего. Пшик», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, в случае приближения победы российских войск, США скорее пожертвуют военными Германии. «Американцы положат пол армии Бундесвера на полях Украины, чем пошлют своих солдат и офицеров регулярных частей. Технику будут посылать, вооружения, наемников и специалистов — „штучный товар“ — спецподразделения, которые выполняют конкретные задачи. Как бы ситуация на фронте ни складывалась. Сейчас намечается весенне-летняя кампания. У американцев несколько вариантов. Не получается — будет вариант Б, будут искать пути переговорного процесса. Вот и все. Войска они туда не пошлют», — добавил собеседник агентства. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США напрямую вмешаются в конфликт на Украине, если Киеву будет грозить поражение. Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен считает, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому Запад будет стараться подорвать авторитет власти и устраивать бунты внутри страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская поддержка Украины может завершиться по сценарию Корейской войны, то есть полным бездействием и голословными угрозами противнику. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Я вам приведу всего один пример по поводу реальной перспективы вмешательства не только боевой техникой, но и людьми. То есть послать регулярные войска. В году исполняется 70 лет со времени окончания Корейской войны. Американцы за 70 лет как только не угрожали, как они только не пытались. Несколько лет назад говорили, что армада флота уже направляется чуть ли не к берегам Северной Кореи. И что? Ничего. Пшик», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, в случае приближения победы российских войск, США скорее пожертвуют военными Германии. «Американцы положат пол армии Бундесвера на полях Украины, чем пошлют своих солдат и офицеров регулярных частей. Технику будут посылать, вооружения, наемников и специалистов — „штучный товар“ — спецподразделения, которые выполняют конкретные задачи. Как бы ситуация на фронте ни складывалась. Сейчас намечается весенне-летняя кампания. У американцев несколько вариантов. Не получается — будет вариант Б, будут искать пути переговорного процесса. Вот и все. Войска они туда не пошлют», — добавил собеседник агентства. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США напрямую вмешаются в конфликт на Украине, если Киеву будет грозить поражение. Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен считает, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому Запад будет стараться подорвать авторитет власти и устраивать бунты внутри страны.