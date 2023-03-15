Американский журналист назвал условие для прямого вмешательства США в конфликт на Украине

Херш: США вмешаются в конфликт на Украине, если возникнет перспектива поражения Киева

США вмешаются в украинский конфликт, если Киев будет проигрывать, считает Сеймур Херш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если Украине будет угрожать поражение в конфликте с Россией, то США вмешаются в боевые действия напрямую. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику».

«Мне говорят, игра будет такая — „это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян“, что не обманет мир. <…> Это мы воюем с россиянами», — сказал Сеймур Херш, видеозапись его выступления публикует издание Consortium News.

В контексте прямого участия в конфликте он также сообщил о создании 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск США, которые перебрасываются в Европу. Он отметил, что США обманывают сами себя по поводу перспектив Украины в конфликте, учитывая, что Россия еще не применила свои «главные силы».

Американский журналист Сеймур Херш специализируется на проведении журналистских расследований. Он опубликовал независимое расследование, доказывающее причастность США к теракту на «Северных потоках». Херш отметил, что международное сообщество пытается отвлечь внимание от результатов его расследования, передает RT. Россия не хочет прямого столкновения с США, однако американские спецслужбы указывают на то, что такая вероятность существует, передает «Национальная служба новостей».