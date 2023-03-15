Патрушев: Россия достанет упавший американский беспилотник 15 марта 2023 в 18:42 Размер текста - 17 + Ситуация с беспилотником доказывает, что США участвуют в боевых действиях на Украине, заявил Николай Патрушев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника [MQ-9 Reaper], — пояснил Николай Патрушев во время передачи «Москва Кремль Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Секретарь подчеркнул, что данный инцидент на Черном море подчеркивает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины. 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. США обвинили Россию в том, что российские истребители его сбили. В Минобороны РФ подчеркнули, что Reaper не справился с управлением и упал в воды моря. Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника [MQ-9 Reaper], — пояснил Николай Патрушев во время передачи «Москва Кремль Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Секретарь подчеркнул, что данный инцидент на Черном море подчеркивает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины. 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. США обвинили Россию в том, что российские истребители его сбили. В Минобороны РФ подчеркнули, что Reaper не справился с управлением и упал в воды моря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям