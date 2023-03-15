Патрушев: Россия достанет упавший американский беспилотник

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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
Ситуация с беспилотником доказывает, что США участвуют в боевых действиях на Украине, заявил Николай Патрушев Фото:

Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника [MQ-9 Reaper], — пояснил Николай Патрушев во время передачи «Москва Кремль Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Секретарь подчеркнул, что данный инцидент на Черном море подчеркивает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. США обвинили Россию в том, что российские истребители его сбили. В Минобороны РФ подчеркнули, что Reaper не справился с управлением и упал в воды моря.

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Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника [MQ-9 Reaper], — пояснил Николай Патрушев во время передачи «Москва Кремль Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Секретарь подчеркнул, что данный инцидент на Черном море подчеркивает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины. 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. США обвинили Россию в том, что российские истребители его сбили. В Минобороны РФ подчеркнули, что Reaper не справился с управлением и упал в воды моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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