Патрушев: Россия достанет упавший американский беспилотник

Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника [MQ-9 Reaper], — пояснил Николай Патрушев во время передачи «Москва Кремль Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Секретарь подчеркнул, что данный инцидент на Черном море подчеркивает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Украины.
14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. США обвинили Россию в том, что российские истребители его сбили. В Минобороны РФ подчеркнули, что Reaper не справился с управлением и упал в воды моря.
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