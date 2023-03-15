Что известно про упавший в Крыму американский беспилотник Reaper

15 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Инцидент с Су-27 и MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта Фото: Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы США (EUCOM) 14 марта сообщили о том, что якобы российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотник сам потерял управление. URA.RU приводит основную информацию с этого инцидента. Позиция США по инциденту с беспилотником Первая информация о столкновении российских и американских летательных аппаратов появилась около 20:00 (по Мск.). Тогда командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер рассказал телеканалу CNN, что их беспилотник выполнял плановые, обычные операции на территории Черного моря. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби также утверждал, что беспилотник не нарушал пространства РФ. По его словам, американский беспилотник выполнял задачи на международном пространстве. Далее Вашингтон вызвал посла России при США Анатолия Антонова в Госдепартамент. Темой для разговора стал инцидент со столкновением летательных аппаратов над территорией Черного моря. В Пентагоне уточнили, что беспилотник не был вооружен. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что США продолжат полеты в районе Черного моря. Сам американский президент также был проинформирован и выразил свою обеспокоенность произошедшим, передает News.ru. Позиция России по падению MQ-9 Reaper над Черным морем В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что беспилотник был зафиксирован российскими силами утром 14 числа. В ведомстве отметили, что американский аппарат двигался в направлении российской границы. Подчеркивалось, что полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами (регистрационного устройства — прим. URA.RU) с нарушением границ. Тогда в воздух были подняты российские истребители из состава средств противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны уточнили, что после этого американский MQ-9 Reaper осуществлял маневр и потерял управление, совершив посадку в воды Черного моря. По итогу российские силы не применяли вооружение. Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что двусторонние отношения между российской и американской сторонами находятся в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от диалога. Военный эксперт Алексей Леонков уточнил, что американский Reaper относится к разведывательно-ударным БПЛА, о его истинных планах можно только догадываться. Он также уточнил, что для проведения разведки у США есть Global Hawk. Он способен проводить свои операции далеко от российской границы. Также председатель международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что инцидент с американским беспилотником MQ-9 — провокация со стороны Вашингтона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы США (EUCOM) 14 марта сообщили о том, что якобы российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотник сам потерял управление. URA.RU приводит основную информацию с этого инцидента. Первая информация о столкновении российских и американских летательных аппаратов появилась около 20:00 (по Мск.). Тогда командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер рассказал телеканалу CNN, что их беспилотник выполнял плановые, обычные операции на территории Черного моря. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби также утверждал, что беспилотник не нарушал пространства РФ. По его словам, американский беспилотник выполнял задачи на международном пространстве. Далее Вашингтон вызвал посла России при США Анатолия Антонова в Госдепартамент. Темой для разговора стал инцидент со столкновением летательных аппаратов над территорией Черного моря. В Пентагоне уточнили, что беспилотник не был вооружен. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что США продолжат полеты в районе Черного моря. Сам американский президент также был проинформирован и выразил свою обеспокоенность произошедшим, передает News.ru. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что беспилотник был зафиксирован российскими силами утром 14 числа. В ведомстве отметили, что американский аппарат двигался в направлении российской границы. Подчеркивалось, что полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами (регистрационного устройства — прим. URA.RU) с нарушением границ. Тогда в воздух были подняты российские истребители из состава средств противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны уточнили, что после этого американский MQ-9 Reaper осуществлял маневр и потерял управление, совершив посадку в воды Черного моря. По итогу российские силы не применяли вооружение. Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что двусторонние отношения между российской и американской сторонами находятся в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от диалога. Военный эксперт Алексей Леонков уточнил, что американский Reaper относится к разведывательно-ударным БПЛА, о его истинных планах можно только догадываться. Он также уточнил, что для проведения разведки у США есть Global Hawk. Он способен проводить свои операции далеко от российской границы. Также председатель международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что инцидент с американским беспилотником MQ-9 — провокация со стороны Вашингтона.