Аксенов поставил точку в вопросе Крыма

16 марта 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Аксенова, жители Крыма давно сделали выбор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вхождение Крыма в Россию по результатам референдума 2014 года стал последней главой в вопросе принадлежности полуострова. Так глава республики Сергей Аксенов отреагировал на заявление США о том, что американцы собираются в будущем заняться вопросом Крыма. «Крымчан абсолютно не интересует позиция Белого дома. Мы свою позицию высказали еще в 2014 году, она известна всему миру и не зависит от мнения Вашингтона или кого-то еще. Крым — Россия, вопрос закрыт. Все остальное от лукавого. Тут нечего обсуждать», — заявил Аксенов в интервью «Известиям». По его словам, для отстаивания полуострова в случае блокады на его территории уже созданы запасы воды и продовольствия, а регион по ряду позиций сможет обеспечивать свои потребности. Однако гарантированно ликвидировать угрозу можно только после победы над киевским режимом. Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC News.

Вхождение Крыма в Россию по результатам референдума 2014 года стал последней главой в вопросе принадлежности полуострова. Так глава республики Сергей Аксенов отреагировал на заявление США о том, что американцы собираются в будущем заняться вопросом Крыма. «Крымчан абсолютно не интересует позиция Белого дома. Мы свою позицию высказали еще в 2014 году, она известна всему миру и не зависит от мнения Вашингтона или кого-то еще. Крым — Россия, вопрос закрыт. Все остальное от лукавого. Тут нечего обсуждать», — заявил Аксенов в интервью «Известиям». По его словам, для отстаивания полуострова в случае блокады на его территории уже созданы запасы воды и продовольствия, а регион по ряду позиций сможет обеспечивать свои потребности. Однако гарантированно ликвидировать угрозу можно только после победы над киевским режимом. Ранее в США заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Крыма еще не определена, так как этот вопрос предстоит поднять лишь в будущем. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC News.