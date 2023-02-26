26 февраля 2023

США готовы пересматривать вопрос принадлежности Крыма

Советник президента США Салливан: Вашингтон готов пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Обсуждение статуса Крыма еще впереди, заявил Салливан Фото:
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Вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться в будущем и может быть пересмотрен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем. Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем», — передают слова Салливана на телеканале NBC News. Он уточнил, что сейчас Вашингтон не будет комментировать возможность участия США в обсуждении статуса Крыма.

Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский с этим решением оказался не согласен и многократно повторял, что собирается захватить эти территории. В Кремле же подчеркнули, что вопрос о принадлежности этих регионов уже закрыт и не будет обсуждаться снова. В США также не знают, будут ли поддерживать Украину в случае их попытки отобрать Крым.

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Вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться в будущем и может быть пересмотрен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем. Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем», — передают слова Салливана на телеканале NBC News. Он уточнил, что сейчас Вашингтон не будет комментировать возможность участия США в обсуждении статуса Крыма. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский с этим решением оказался не согласен и многократно повторял, что собирается захватить эти территории. В Кремле же подчеркнули, что вопрос о принадлежности этих регионов уже закрыт и не будет обсуждаться снова. В США также не знают, будут ли поддерживать Украину в случае их попытки отобрать Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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