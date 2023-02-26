США готовы пересматривать вопрос принадлежности Крыма

Советник президента США Салливан: Вашингтон готов пересмотреть вопрос принадлежности Крыма

27 февраля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Обсуждение статуса Крыма еще впереди, заявил Салливан Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться в будущем и может быть пересмотрен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем. Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем», — передают слова Салливана на телеканале NBC News . Он уточнил, что сейчас Вашингтон не будет комментировать возможность участия США в обсуждении статуса Крыма. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский с этим решением оказался не согласен и многократно повторял, что собирается захватить эти территории. В Кремле же подчеркнули, что вопрос о принадлежности этих регионов уже закрыт и не будет обсуждаться снова. В США также не знают, будут ли поддерживать Украину в случае их попытки отобрать Крым.

Вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться в будущем и может быть пересмотрен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем. Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем», — передают слова Салливана на телеканале NBC News. Он уточнил, что сейчас Вашингтон не будет комментировать возможность участия США в обсуждении статуса Крыма. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский с этим решением оказался не согласен и многократно повторял, что собирается захватить эти территории. В Кремле же подчеркнули, что вопрос о принадлежности этих регионов уже закрыт и не будет обсуждаться снова. В США также не знают, будут ли поддерживать Украину в случае их попытки отобрать Крым.