Посол РФ раскрыл, какой шаг США Россия расценит как объявление войны

Анатолий Антонов прокомментировал призыв Вашингтона сбивать российские самолетыФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Умышленное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве Россия расценит как объявление войны ядерной державе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — заявил Антонов, его слова передает ТАСС. Так он ответил на призывы американского сенатора от штата Южная Каролна Линдси Грэма, сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США.
Ранее Грэм призвал сбивать любой российский военный самолет, который приближается к американским объектам, пишет МК. Так он отреагировал на инцидент в небе, когда американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с управлением и упал на территорию Черного моря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный инцидент вдвойне ухудшил отношения между Москвой и Вашингтоном.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Умышленное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве Россия расценит как объявление войны ядерной державе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — заявил Антонов, его слова передает ТАСС. Так он ответил на призывы американского сенатора от штата Южная Каролна Линдси Грэма, сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США. Ранее Грэм призвал сбивать любой российский военный самолет, который приближается к американским объектам, пишет МК. Так он отреагировал на инцидент в небе, когда американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с управлением и упал на территорию Черного моря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный инцидент вдвойне ухудшил отношения между Москвой и Вашингтоном.