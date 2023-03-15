CNN: США дистанционно удалили с упавшего беспилотника секретное ПО

Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper, который упал в Черном море. Об этом сообщает журналист CNN Наташа Бертран.
«США удаленно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море. Это было нужно, чтобы предотвратить сбор секретной информации Россией», — написала в Twitter журналист телеканала. Она ссылается на слова американских чиновников.
Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper. В США уверены, что его сбили российские силы. В Минобороны РФ же уточнили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. По данным ведомства, американский аппарат направлялся в сторону российской границы. Секретарь российского Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать обломки, передает RT.
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