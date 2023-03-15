Пассажирам с детьми в Кургане приходится хитрить, чтобы заказать такси

16 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Сложности возникли у таксистов, которые пользуются сервисом «Яндекс Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Кургана, которые хотят поехать детьми на такси с помощью сервиса «Яндекс Go», приходится придумывать способы, чтобы обманывать систему. Это связано с тем, что в Кургане в этом сервисе нет тарифов для поездок с детьми, хотя он есть в других регионах. Об этом URA.RU рассказал местный таксист. «Не у всех водителей есть детские кресла. При выборе поездки клиент в пожеланиях может указать, что с ним будет ребенок, но только латиницей. На кириллице сервис почему-то запрещает писать такое», — рассказал таксист. Он объяснил, что в других регионах для таких поездок есть «детский» тариф, а в Курганской области — нет. Таксисты, по его словам, как минимум с прошлого года, обращаются в компанию с просьбой ввести этот тариф, но не получают внятного ответа. URA.RU направляло в пресс-службу «Яндекса» запрос по теме, однако ответ так и не был получен. В пресс-службе другого сервиса заказа такси, «Максим», URA.RU сообщили, что у них можно заказывать поездки с детьми до 7 лет. Для этого в сервисе есть специальный пункт в детализации поездки. В компании добавили, что не взимают доплату перевозку детей. В сервисе заказа такси «Омега» в Кургане также можно бесплатно указать, что в машине поедет ребенок в возрасте до 7 лет. Ранее курганский таксист рассказывал URA.RU, что сейчас представители сервисов заказа стараются предоставлять различные бонусы самозанятым водителям. Это делается для того, чтобы самозанятых стало больше. При этом пока есть случаи, когда водителю выгоднее работать от имени таксопарка, а не в качестве самозанятого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Кургана, которые хотят поехать детьми на такси с помощью сервиса «Яндекс Go», приходится придумывать способы, чтобы обманывать систему. Это связано с тем, что в Кургане в этом сервисе нет тарифов для поездок с детьми, хотя он есть в других регионах. Об этом URA.RU рассказал местный таксист. «Не у всех водителей есть детские кресла. При выборе поездки клиент в пожеланиях может указать, что с ним будет ребенок, но только латиницей. На кириллице сервис почему-то запрещает писать такое», — рассказал таксист. Он объяснил, что в других регионах для таких поездок есть «детский» тариф, а в Курганской области — нет. Таксисты, по его словам, как минимум с прошлого года, обращаются в компанию с просьбой ввести этот тариф, но не получают внятного ответа. URA.RU направляло в пресс-службу «Яндекса» запрос по теме, однако ответ так и не был получен. В пресс-службе другого сервиса заказа такси, «Максим», URA.RU сообщили, что у них можно заказывать поездки с детьми до 7 лет. Для этого в сервисе есть специальный пункт в детализации поездки. В компании добавили, что не взимают доплату перевозку детей. В сервисе заказа такси «Омега» в Кургане также можно бесплатно указать, что в машине поедет ребенок в возрасте до 7 лет. Ранее курганский таксист рассказывал URA.RU, что сейчас представители сервисов заказа стараются предоставлять различные бонусы самозанятым водителям. Это делается для того, чтобы самозанятых стало больше. При этом пока есть случаи, когда водителю выгоднее работать от имени таксопарка, а не в качестве самозанятого.