Почему курганцы подолгу не могут вызвать такси

Агрегаторы в отчаянии ищут способы, как не лишиться клиентов

24 февраля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Своим опытом поделился курганский таксист Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганцы подолгу ожидают такси, потому что в городе есть дефицит водителей. Агрегаторы при этом придумывают различные способы, чтобы увеличить число машин на линии и не лишиться клиентов. Причем те же самые компании в Кургане и в соседних городах выстроили различную политику привлечения водителей. URA.RU выяснило это при общении с одним из курганских таксистов. Он также раскрыл, как жалобы пассажиров влияют на работу. Водитель такси из Кургана Семен (имя по его просьбе изменено) поставил эксперимент — сравнил заработки с коллегами из Екатеринбурга. Результат оказался неожиданным для таксиста. Работая с одним и тем же агрегатором такси, Семен смог больше заработать в Кургане. Почему в Екатеринбурге меньше платят В Екатеринбурге, по словам водителя, таксистам не доплачивают за поездку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Я сделал 25 заказов, отработал восемь часов. В Кургане за эти же 25 заказов я зарабатываю ту же самую сумму, что и в Екатеринбурге, плюс-минус 200-300 рублей, но в Кургане „Яндекс“ еще доплачивает плюсом 700 рублей. А в Екатеринбурге уже нет никаких доплат. И в Екатеринбурге купить смену стоит 850 рублей, а в Кургане — 400 рублей. За счет этого „Яндекс“ держит водителей. В Екатеринбурге, видимо, у них уже нет большой конкуренции, поэтому нет смысла доплачивать», — рассказал водитель. Он объяснил, что покупка смены освобождает водителя от уплаты комиссии компании и таксопарку (некоторые таксисты отказываются быть самозанятыми и устраиваются в парк). По словам Семена, особенно выгодно покупать смену для поездок между регионами. Как жалобы влияют на зарплату Самое худшее для водителя — жалобы пассажиров. Из-за этого водителя могут заблокировать на 49 дней. «Это означает, что потеряны все привилегии „Яндекса“. Ты перестаешь навсегда видеть точку „Б“ [только уже, когда подъедешь к клиенту], будешь работать под дикую комиссию „Яндекса“, потому что не сможешь покупать смену. Придется отдавать 16% комиссии компании и от 2 до 4 процентов парку», — объяснил таксист. В компаниях самозанятым таксистам предлагают более выгодные условия, чем обычно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жалобы также влияют на приоритет. Чем лучше рейтинг у водителя, тем выше приоритет, а это означает большее число заявок от клиентов. У самозанятых приоритет, по словам таксиста выше, чем у тех, кто работает при парке. У самозанятого смена стоит чуть дешевле, но с каждой поездки ему нужно платить от 4 до 6 процентов. По словам таксиста, все компании тоже заинтересованы в том, чтобы их водители были самозанятыми. «Компания „Максим“ недавно разослала своим водителям объявления с предложением стать самозанятыми. Они будут платить компании 5 процентов комиссии. Несамозанятые платят в два раза больше», — отметил водитель. Про будущее таксистов Семен пояснил, что сейчас многих таксистов беспокоит нововведение на федеральном уровне. С сентября, согласно новому закону, агрегаторы смогут давать заказы только тем таксистам, у которых есть разрешение на перевозку пассажиров. Эти разрешения смогут получить или индивидуальные предприниматели или самозанятые. Этот закон, по словам собеседника URA.RU, вызывает споры среди водителей. «Пускай нас узаконят. Все подработчики уйдут. Будут работать только профессионалы», — считает таксист. Из минусов нововведения он назвал то, что помимо получения таких разрешений, во всех базах будет видно, что машина использовалась в качестве такси, а продать такой транспорт сложнее. Он добавил, что как будет работать новый закон, и как это повлияет на его зарплату, будет видно только через полгода. Ранее свердловские таксисты рассказывали про самых невыносимых пассажиров. В топ-5 вошли: тусовщицы, пьяные, «короли мира», пассажиры, которые «знают, как лучше» и те, кто использует слишком много духов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы подолгу ожидают такси, потому что в городе есть дефицит водителей. Агрегаторы при этом придумывают различные способы, чтобы увеличить число машин на линии и не лишиться клиентов. Причем те же самые компании в Кургане и в соседних городах выстроили различную политику привлечения водителей. URA.RU выяснило это при общении с одним из курганских таксистов. Он также раскрыл, как жалобы пассажиров влияют на работу. Водитель такси из Кургана Семен (имя по его просьбе изменено) поставил эксперимент — сравнил заработки с коллегами из Екатеринбурга. Результат оказался неожиданным для таксиста. Работая с одним и тем же агрегатором такси, Семен смог больше заработать в Кургане. Почему в Екатеринбурге меньше платят «Я сделал 25 заказов, отработал восемь часов. В Кургане за эти же 25 заказов я зарабатываю ту же самую сумму, что и в Екатеринбурге, плюс-минус 200-300 рублей, но в Кургане „Яндекс“ еще доплачивает плюсом 700 рублей. А в Екатеринбурге уже нет никаких доплат. И в Екатеринбурге купить смену стоит 850 рублей, а в Кургане — 400 рублей. За счет этого „Яндекс“ держит водителей. В Екатеринбурге, видимо, у них уже нет большой конкуренции, поэтому нет смысла доплачивать», — рассказал водитель. Он объяснил, что покупка смены освобождает водителя от уплаты комиссии компании и таксопарку (некоторые таксисты отказываются быть самозанятыми и устраиваются в парк). По словам Семена, особенно выгодно покупать смену для поездок между регионами. Как жалобы влияют на зарплату Самое худшее для водителя — жалобы пассажиров. Из-за этого водителя могут заблокировать на 49 дней. «Это означает, что потеряны все привилегии „Яндекса“. Ты перестаешь навсегда видеть точку „Б“ [только уже, когда подъедешь к клиенту], будешь работать под дикую комиссию „Яндекса“, потому что не сможешь покупать смену. Придется отдавать 16% комиссии компании и от 2 до 4 процентов парку», — объяснил таксист. Жалобы также влияют на приоритет. Чем лучше рейтинг у водителя, тем выше приоритет, а это означает большее число заявок от клиентов. У самозанятых приоритет, по словам таксиста выше, чем у тех, кто работает при парке. У самозанятого смена стоит чуть дешевле, но с каждой поездки ему нужно платить от 4 до 6 процентов. По словам таксиста, все компании тоже заинтересованы в том, чтобы их водители были самозанятыми. «Компания „Максим“ недавно разослала своим водителям объявления с предложением стать самозанятыми. Они будут платить компании 5 процентов комиссии. Несамозанятые платят в два раза больше», — отметил водитель. Про будущее таксистов Семен пояснил, что сейчас многих таксистов беспокоит нововведение на федеральном уровне. С сентября, согласно новому закону, агрегаторы смогут давать заказы только тем таксистам, у которых есть разрешение на перевозку пассажиров. Эти разрешения смогут получить или индивидуальные предприниматели или самозанятые. Этот закон, по словам собеседника URA.RU, вызывает споры среди водителей. «Пускай нас узаконят. Все подработчики уйдут. Будут работать только профессионалы», — считает таксист. Из минусов нововведения он назвал то, что помимо получения таких разрешений, во всех базах будет видно, что машина использовалась в качестве такси, а продать такой транспорт сложнее. Он добавил, что как будет работать новый закон, и как это повлияет на его зарплату, будет видно только через полгода. Ранее свердловские таксисты рассказывали про самых невыносимых пассажиров. В топ-5 вошли: тусовщицы, пьяные, «короли мира», пассажиры, которые «знают, как лучше» и те, кто использует слишком много духов.