Кремль объяснил готовность Турции одобрить расширение НАТО

В Кремле считают, что Турция, поддерживая расширение НАТО, следует своей линии и решает внутренние вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU готовности Турции поддержать принятие Финляндии в Североатлантический альянс.
«Турция — член альянса, член НАТО. У нее есть своя линия. У нее есть свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются», — пояснил Песков.
Он также выразил сожаление, что Финляндия и Швеция по-прежнему устремлены в НАТО. Это при том, что Россия неоднократно говорила, что она не представляет угрозы для этих стран. «У нас нет никаких споров с этими странами. Они никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией. Они не представляли для нас угрозы, и никакой угрозы для них не исходило от нас. Поэтому мы можем только сожалеть о таком стремлении», — подчеркнул представитель Кремля.
Ожидается, что завтра, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит, что его страна поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте. Его визит в Турцию состоится 16—17 марта.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!