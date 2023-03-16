Кремль объяснил готовность Турции одобрить расширение НАТО

В Кремле высказались о готовности Турции одобрить новое расширение НАТО на Восток

16 марта 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Кремль с пониманием отнесся к готовности Турции поддержать расширение НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что Турция, поддерживая расширение НАТО, следует своей линии и решает внутренние вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU готовности Турции поддержать принятие Финляндии в Североатлантический альянс. «Турция — член альянса, член НАТО. У нее есть своя линия. У нее есть свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются», — пояснил Песков. Он также выразил сожаление, что Финляндия и Швеция по-прежнему устремлены в НАТО. Это при том, что Россия неоднократно говорила, что она не представляет угрозы для этих стран. «У нас нет никаких споров с этими странами. Они никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией. Они не представляли для нас угрозы, и никакой угрозы для них не исходило от нас. Поэтому мы можем только сожалеть о таком стремлении», — подчеркнул представитель Кремля. Ожидается, что завтра, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит, что его страна поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте. Его визит в Турцию состоится 16—17 марта.

В Кремле считают, что Турция, поддерживая расширение НАТО, следует своей линии и решает внутренние вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU готовности Турции поддержать принятие Финляндии в Североатлантический альянс. «Турция — член альянса, член НАТО. У нее есть своя линия. У нее есть свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются», — пояснил Песков. Он также выразил сожаление, что Финляндия и Швеция по-прежнему устремлены в НАТО. Это при том, что Россия неоднократно говорила, что она не представляет угрозы для этих стран. «У нас нет никаких споров с этими странами. Они никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией. Они не представляли для нас угрозы, и никакой угрозы для них не исходило от нас. Поэтому мы можем только сожалеть о таком стремлении», — подчеркнул представитель Кремля. Ожидается, что завтра, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит, что его страна поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте. Его визит в Турцию состоится 16—17 марта.