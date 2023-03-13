Вашингтон не видит препятствий для расширения НАТО этим летом

Администрация США считает, что не существует препятствий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО летом текущего года. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что этот вопрос также будет дополнительно обсуждаться с Турцией.
«Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это (вступление в альянс — прим. URA. RU) к саммиту НАТО нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции. И мы будем продолжать оставаться в тесном контакте не только с финнами и шведами, но и с турками», —
Советник американского лидера заявил, что с турецким коллегой он планирует встретиться 14 марта в Вашингтоне. В ходе встречи будет обсужден вопрос расширения НАТО, а также множество других важных тем для отношений США и Турции.
Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. В тот же день 188 против восьми депутатов парламента Финляндии также проголосовали за подобное решение. Представители стран объяснили свое решение желанием повысить уровень внешней безопасности.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. По словам российского лидера, у страны нет реальных внешних угроз. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающейся встречи Турции, Швеции и Финляндии по поводу членства в организации, пишет
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