Вашингтон не видит препятствий для расширения НАТО этим летом

14 марта 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

США не видит препятствий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Администрация США считает, что не существует препятствий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО летом текущего года. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что этот вопрос также будет дополнительно обсуждаться с Турцией. «Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это (вступление в альянс — прим. URA. RU) к саммиту НАТО нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции. И мы будем продолжать оставаться в тесном контакте не только с финнами и шведами, но и с турками», — передает слова Салливана Белый дом. Советник американского лидера заявил, что с турецким коллегой он планирует встретиться 14 марта в Вашингтоне. В ходе встречи будет обсужден вопрос расширения НАТО, а также множество других важных тем для отношений США и Турции. Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. В тот же день 188 против восьми депутатов парламента Финляндии также проголосовали за подобное решение. Представители стран объяснили свое решение желанием повысить уровень внешней безопасности. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. По словам российского лидера, у страны нет реальных внешних угроз. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающейся встречи Турции, Швеции и Финляндии по поводу членства в организации, пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация США считает, что не существует препятствий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО летом текущего года. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что этот вопрос также будет дополнительно обсуждаться с Турцией. «Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это (вступление в альянс — прим. URA. RU) к саммиту НАТО нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции. И мы будем продолжать оставаться в тесном контакте не только с финнами и шведами, но и с турками», — передает слова Салливана Белый дом. Советник американского лидера заявил, что с турецким коллегой он планирует встретиться 14 марта в Вашингтоне. В ходе встречи будет обсужден вопрос расширения НАТО, а также множество других важных тем для отношений США и Турции. Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. В тот же день 188 против восьми депутатов парламента Финляндии также проголосовали за подобное решение. Представители стран объяснили свое решение желанием повысить уровень внешней безопасности. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. По словам российского лидера, у страны нет реальных внешних угроз. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающейся встречи Турции, Швеции и Финляндии по поводу членства в организации, пишет MK.