15 марта 2023

Пермского священника, обвиняемого в растрате 10 млн, выпустили из СИЗО

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Пермь-36. , тюрьма, решетка, открытая дверь, клетка
В СИЗО обвиняемый находился почти четыре месяца Фото:

Суд выпустил из СИЗО пермского священника Николая Вернигора, который обвиняется в хищении икон, присвоении 10 млн рублей и краже двух золотых панагий с алмазами. Заседание о продлении меры пресечения прошло в Свердловском районном суде 15 марта. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

«Суд отказал полиции в продлении содержания Вернигора под стражей. Мера пресечения заменена на домашний арест. Ему предъявлено новое обвинение в присвоении 10 миллионов рублей, которые были предназначены для Пермской митрополии», — сообщает издание.

Заявления в полицию написали двое священнослужителей из Верещагинской и Кудымкарской епархии. Также в материалах уголовного дела есть заявление секретаря Пермской епархии Андрея Литовки. Вернигор обвиняется в краже икон общей суммой около миллиона рублей, растрате 10 миллионов, а также краже двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста весом в два килограмма. Сам Вернигор отрицает свою вину.

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Суд выпустил из СИЗО пермского священника Николая Вернигора, который обвиняется в хищении икон, присвоении 10 млн рублей и краже двух золотых панагий с алмазами. Заседание о продлении меры пресечения прошло в Свердловском районном суде 15 марта. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Суд отказал полиции в продлении содержания Вернигора под стражей. Мера пресечения заменена на домашний арест. Ему предъявлено новое обвинение в присвоении 10 миллионов рублей, которые были предназначены для Пермской митрополии», — сообщает издание. Заявления в полицию написали двое священнослужителей из Верещагинской и Кудымкарской епархии. Также в материалах уголовного дела есть заявление секретаря Пермской епархии Андрея Литовки. Вернигор обвиняется в краже икон общей суммой около миллиона рублей, растрате 10 миллионов, а также краже двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста весом в два килограмма. Сам Вернигор отрицает свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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