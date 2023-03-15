Пермского священника, обвиняемого в растрате 10 млн, выпустили из СИЗО

16 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В СИЗО обвиняемый находился почти четыре месяца Фото: Иван Иванов © URA.RU Суд выпустил из СИЗО пермского священника Николая Вернигора, который обвиняется в хищении икон, присвоении 10 млн рублей и краже двух золотых панагий с алмазами. Заседание о продлении меры пресечения прошло в Свердловском районном суде 15 марта. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Суд отказал полиции в продлении содержания Вернигора под стражей. Мера пресечения заменена на домашний арест. Ему предъявлено новое обвинение в присвоении 10 миллионов рублей, которые были предназначены для Пермской митрополии», — сообщает издание. Заявления в полицию написали двое священнослужителей из Верещагинской и Кудымкарской епархии. Также в материалах уголовного дела есть заявление секретаря Пермской епархии Андрея Литовки. Вернигор обвиняется в краже икон общей суммой около миллиона рублей, растрате 10 миллионов, а также краже двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста весом в два килограмма. Сам Вернигор отрицает свою вину.

Суд выпустил из СИЗО пермского священника Николая Вернигора, который обвиняется в хищении икон, присвоении 10 млн рублей и краже двух золотых панагий с алмазами. Заседание о продлении меры пресечения прошло в Свердловском районном суде 15 марта. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Суд отказал полиции в продлении содержания Вернигора под стражей. Мера пресечения заменена на домашний арест. Ему предъявлено новое обвинение в присвоении 10 миллионов рублей, которые были предназначены для Пермской митрополии», — сообщает издание. Заявления в полицию написали двое священнослужителей из Верещагинской и Кудымкарской епархии. Также в материалах уголовного дела есть заявление секретаря Пермской епархии Андрея Литовки. Вернигор обвиняется в краже икон общей суммой около миллиона рублей, растрате 10 миллионов, а также краже двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста весом в два килограмма. Сам Вернигор отрицает свою вину.