В ХМАО родственники женщины, погибшей в ДТП, год добиваются возбуждения уголовного дела

Родственники погибшей вартовчанки в ДТП требуют возбудить уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Семья женщины, погибшей в ДТП под Нижневартовском, уже больше года пытается добиться возбуждения уголовного дела. Водитель, управлявший автомобилем, до сих пор не понес наказание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила дочь погибшей.

Авария произошла в феврале 2022 года. Водитель, двигаясь со стороны Излучинска, в зоне видимости пешеходного перехода сбил женщину. При этом, следователи УМВД Нижневартовска приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, с чем дочь жертвы ДТП не согласна. «На мой взгляд, следствие ведется некорректно. Трасологическую экспертизу уже провели дважды. Первый раз в Нижневартовске, второй раз — в Тюмени. Эксперты один за другим выносят вердикт, что у водителя не было возможности предотвратить столкновение. При этом утверждают, что нарушений со стороны водителя не было, а вот со стороны пешехода, то есть моей мамы, были. Я не согласна с тем, что человек, сбивший пешехода, не предстал перед судом и не понес никакую ответственность. Ни административную, ни тем более уголовную, — рассказала девушка.

Также она добавила, что после череды жалоб в разные инстанции записалась на личный прием к прокурору города Максиму Мавлютову, чтобы оспорить решение следственного управления полиции Нижневартовска. В пресс-службу УМВД России по ХМАО-Югре был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.