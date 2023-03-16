В Екатеринбурге умер мальчик-инвалид с редкой болезнью

В Екатеринбурге вечером 16 марта внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид. У ребенка было редкое заболевание, поделился осведомленный источник.
«Мальчик внезапно перестал дышать. У него было редкое заболевание, такое есть у двух детей в Свердловской области», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Однако инсайдер не называет, какое именно было заболевание у ребенка.
Инцидент произошел в доме на Уральской. Сам мальчик из благополучной семьи, рассказал источник. Он был на домашнем обучении, к нему домой приходили преподаватели.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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