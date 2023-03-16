В Екатеринбурге умер мальчик-инвалид с редкой болезнью

Инцидент произошел вечером 16 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 16 марта внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид. У ребенка было редкое заболевание, поделился осведомленный источник.

«Мальчик внезапно перестал дышать. У него было редкое заболевание, такое есть у двух детей в Свердловской области», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Однако инсайдер не называет, какое именно было заболевание у ребенка.

Инцидент произошел в доме на Уральской. Сам мальчик из благополучной семьи, рассказал источник. Он был на домашнем обучении, к нему домой приходили преподаватели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен.