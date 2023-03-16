В Екатеринбурге умер мальчик-инвалид с редкой болезнью

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, машина скорой помощи, медик, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Инцидент произошел вечером 16 марта Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 марта внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид. У ребенка было редкое заболевание, поделился осведомленный источник.

«Мальчик внезапно перестал дышать. У него было редкое заболевание, такое есть у двух детей в Свердловской области», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Однако инсайдер не называет, какое именно было заболевание у ребенка.

Инцидент произошел в доме на Уральской. Сам мальчик из благополучной семьи, рассказал источник. Он был на домашнем обучении, к нему домой приходили преподаватели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Екатеринбурге вечером 16 марта внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид. У ребенка было редкое заболевание, поделился осведомленный источник. «Мальчик внезапно перестал дышать. У него было редкое заболевание, такое есть у двух детей в Свердловской области», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Однако инсайдер не называет, какое именно было заболевание у ребенка. Инцидент произошел в доме на Уральской. Сам мальчик из благополучной семьи, рассказал источник. Он был на домашнем обучении, к нему домой приходили преподаватели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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