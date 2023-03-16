Силовики раскрыли причину смерти свердловского мальчика-инвалида с редкой болезнью

Смерть 14-летнего мальчика-инвалида с редким заболеванием в Екатеринбурге не носит криминальный характер. По предварительным данным, ребенок умер от болезни, сообщили URA.RU в Следственном комитете по Свердловской области.
«Смерть ребенка не носит криминального характера. Предварительно, он умер от заболевания», — сказано в сообщении. Силовики организовали проверку по этому инциденту.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид с редким заболеванием. Инцидент произошел 16 марта в доме на улице Уральская. Какое именно было заболевание у подростка не раскрывается. Сам мальчик, по словам осведомленного источника, из благополучной семьи.
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