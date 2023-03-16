Силовики раскрыли причину смерти свердловского мальчика-инвалида с редкой болезнью

СКР: смерть свердловского инвалида с редкой болезнью не носит криминальный характер

17 марта 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

В СК заявили, что смерть ребенка не носит криминальный характер (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Смерть 14-летнего мальчика-инвалида с редким заболеванием в Екатеринбурге не носит криминальный характер. По предварительным данным, ребенок умер от болезни, сообщили URA.RU в Следственном комитете по Свердловской области. «Смерть ребенка не носит криминального характера. Предварительно, он умер от заболевания», — сказано в сообщении. Силовики организовали проверку по этому инциденту. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид с редким заболеванием. Инцидент произошел 16 марта в доме на улице Уральская. Какое именно было заболевание у подростка не раскрывается. Сам мальчик, по словам осведомленного источника, из благополучной семьи.

Смерть 14-летнего мальчика-инвалида с редким заболеванием в Екатеринбурге не носит криминальный характер. По предварительным данным, ребенок умер от болезни, сообщили URA.RU в Следственном комитете по Свердловской области. «Смерть ребенка не носит криминального характера. Предварительно, он умер от заболевания», — сказано в сообщении. Силовики организовали проверку по этому инциденту. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид с редким заболеванием. Инцидент произошел 16 марта в доме на улице Уральская. Какое именно было заболевание у подростка не раскрывается. Сам мальчик, по словам осведомленного источника, из благополучной семьи.