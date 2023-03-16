16 марта 2023

Силовики раскрыли причину смерти свердловского мальчика-инвалида с редкой болезнью

СКР: смерть свердловского инвалида с редкой болезнью не носит криминальный характер
© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма
В СК заявили, что смерть ребенка не носит криминальный характер (архивное фото) Фото:

Смерть 14-летнего мальчика-инвалида с редким заболеванием в Екатеринбурге не носит криминальный характер. По предварительным данным, ребенок умер от болезни, сообщили URA.RU в Следственном комитете по Свердловской области.

«Смерть ребенка не носит криминального характера. Предварительно, он умер от заболевания», — сказано в сообщении. Силовики организовали проверку по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид с редким заболеванием. Инцидент произошел 16 марта в доме на улице Уральская. Какое именно было заболевание у подростка не раскрывается. Сам мальчик, по словам осведомленного источника, из благополучной семьи.

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Смерть 14-летнего мальчика-инвалида с редким заболеванием в Екатеринбурге не носит криминальный характер. По предварительным данным, ребенок умер от болезни, сообщили URA.RU в Следственном комитете по Свердловской области. «Смерть ребенка не носит криминального характера. Предварительно, он умер от заболевания», — сказано в сообщении. Силовики организовали проверку по этому инциденту. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внезапно умер 14-летний мальчик-инвалид с редким заболеванием. Инцидент произошел 16 марта в доме на улице Уральская. Какое именно было заболевание у подростка не раскрывается. Сам мальчик, по словам осведомленного источника, из благополучной семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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