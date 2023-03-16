Что известно о стрельбе в Подмосковье. Видео

17 марта 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Мужчина вел стрельбу из охолощенного оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подмосковье в ночь на 17 марта неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. По словам очевидцев, стрелок сначала пустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. В деревне Голубое под Зеленоградом мужчина начал стрелять из автомата с балкона многоэтажного дома. По данным соседей, сначала он пустил в воздух фейерверк, после чего начал стрельбу по открытой местности. Очевидцы также утверждают, что стрелок на момент происшествия был пьян. Позже на место прибыли сотрудники полиции. После их приезда продолжительная стрельба прекратилась. Полицейские пытались попасть в квартиру к стрелявшему, однако мужчина сначала не хотел открывать им дверь. Позднее он сам открыл дверь силовикам, когда понял, что с минуты на минуту начнется штурм. Спустя время оперативникам удалось попасть в квартиру к стрелку. Мужчину задержали и изъяли у него оружие. Также в МВД заявили, что стрельба велась из охолощенного оружия. Пострадавших нет. Со стрелком будут разбираться следователи, передают «Известия». Сам задержанный оказался пьян. Он заявил, что хотел «повеселить» соседей, устроив для них салют.

В Подмосковье в ночь на 17 марта неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. По словам очевидцев, стрелок сначала пустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. В деревне Голубое под Зеленоградом мужчина начал стрелять из автомата с балкона многоэтажного дома. По данным соседей, сначала он пустил в воздух фейерверк, после чего начал стрельбу по открытой местности. Очевидцы также утверждают, что стрелок на момент происшествия был пьян. Позже на место прибыли сотрудники полиции. После их приезда продолжительная стрельба прекратилась. Полицейские пытались попасть в квартиру к стрелявшему, однако мужчина сначала не хотел открывать им дверь. Позднее он сам открыл дверь силовикам, когда понял, что с минуты на минуту начнется штурм. Спустя время оперативникам удалось попасть в квартиру к стрелку. Мужчину задержали и изъяли у него оружие. Также в МВД заявили, что стрельба велась из охолощенного оружия. Пострадавших нет. Со стрелком будут разбираться следователи, передают «Известия». Сам задержанный оказался пьян. Он заявил, что хотел «повеселить» соседей, устроив для них салют.