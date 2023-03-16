16 марта 2023

В ХМАО ограничили выезд на зимники из-за оттепели

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
В Октябрьском районе ограничили выезд на зимники Фото:

В Октябрьском районе ХМАО ввели ограничение движение на трех автозимниках из-за прогнозируемого потепления до +5 градусов: «Октябрьское — Большой камень», «Большой Камень — Большие Леуши», «Подъезд к селу Большой Алтым». По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», ограничения будут действовать с 10 утра 17 марта в круглосуточном режиме.

«В связи с прогнозируемым потеплением до +5 градусов с 10.00 17 марта будет введено ограничение движения на зимних автомобильных дорогах „пгт. Октябрьское- с. Большой камень“, „С. Большой Камень- п. Большие Леуши“, „Подъезд к с. Большой Алтым“. Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме», — указано в публикации.

На зимниках «Октябрьское — Большой Камень» и «Большой Камень — Большие Леуши» ввели ограничение на въезд транспорта массой более 10 тонн. На дороге к Большому Алтыму ввели ограничение для автомобилей массой более 5 тонн. Исключения в обоих случаях — общественный транспорт и машины оперативных служб.

Ранее URA.RU писало об открытии движения на зимниках 15 марта. Автомобилям массой больше 10 тонн разрешили выезд на зимние трассы из-за похолодания.

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В Октябрьском районе ХМАО ввели ограничение движение на трех автозимниках из-за прогнозируемого потепления до +5 градусов: «Октябрьское — Большой камень», «Большой Камень — Большие Леуши», «Подъезд к селу Большой Алтым». По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», ограничения будут действовать с 10 утра 17 марта в круглосуточном режиме. «В связи с прогнозируемым потеплением до +5 градусов с 10.00 17 марта будет введено ограничение движения на зимних автомобильных дорогах „пгт. Октябрьское- с. Большой камень“, „С. Большой Камень- п. Большие Леуши“, „Подъезд к с. Большой Алтым“. Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме», — указано в публикации. На зимниках «Октябрьское — Большой Камень» и «Большой Камень — Большие Леуши» ввели ограничение на въезд транспорта массой более 10 тонн. На дороге к Большому Алтыму ввели ограничение для автомобилей массой более 5 тонн. Исключения в обоих случаях — общественный транспорт и машины оперативных служб. Ранее URA.RU писало об открытии движения на зимниках 15 марта. Автомобилям массой больше 10 тонн разрешили выезд на зимние трассы из-за похолодания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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