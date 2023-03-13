13 марта 2023

На зимниках ХМАО разрешат движение автомобилей до 10 тонн

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
С 15 марта изменится режим движения по зимникам Нижневартовского района Фото:

На зимниках Нижневартовского района разрешат движение автомобилей массой до 10 тонн. Информация об изменении режима проезда по зимним дорогам размещена в официальном telegram-канале района.

«15 марта 202З года с 09:00 изменен разрешенный тоннаж на зимниках района. Движение для автомобилей массой до 10 тонн разрешается в следующих направлениях: с. Былино — п. Зайцева Речка, г. Нижневартовск — д. Вампугол — с. Былино, п. Белорусский — с. Ларьяк, с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что на зимних автодорогах Нижневартовского района запретили проезд транспорта массой больше пяти тонн. Ограничение ввели из-за повышения температуры воздуха.

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На зимниках Нижневартовского района разрешат движение автомобилей массой до 10 тонн. Информация об изменении режима проезда по зимним дорогам размещена в официальном telegram-канале района. «15 марта 202З года с 09:00 изменен разрешенный тоннаж на зимниках района. Движение для автомобилей массой до 10 тонн разрешается в следующих направлениях: с. Былино — п. Зайцева Речка, г. Нижневартовск — д. Вампугол — с. Былино, п. Белорусский — с. Ларьяк, с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что на зимних автодорогах Нижневартовского района запретили проезд транспорта массой больше пяти тонн. Ограничение ввели из-за повышения температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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