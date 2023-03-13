На зимниках ХМАО разрешат движение автомобилей до 10 тонн

На зимниках Нижневартовского района разрешат движение автомобилей массой до 10 тонн. Информация об изменении режима проезда по зимним дорогам размещена в официальном telegram-канале района.
«15 марта 202З года с 09:00 изменен разрешенный тоннаж на зимниках района. Движение для автомобилей массой до 10 тонн разрешается в следующих направлениях: с. Былино — п. Зайцева Речка, г. Нижневартовск — д. Вампугол — с. Былино, п. Белорусский — с. Ларьяк, с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что на зимних автодорогах Нижневартовского района запретили проезд транспорта массой больше пяти тонн. Ограничение ввели из-за повышения температуры воздуха.
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