16 марта 2023

В ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
В ХМАО поймали мужчину, который приставал к второкласснице Фото:

В ХМАО задержали 30-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире.

«В одном из муниципалитетов Югры (точное место не уточняется в интересах ребенка — прим. URA.RU) за совершение преступления, касающегося половой неприкосновенности несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире. После того как она пожаловалась взрослым на приставания, мужчину задержали», — рассказал инсайдер.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что учителя физкультуры из 21-й школы Нижневартовска осудили за приставание к ученицам. Флюр Галимов получил 8 с половиной лет колонии строгого режима за сексуальные домогательства.

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В ХМАО задержали 30-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире. «В одном из муниципалитетов Югры (точное место не уточняется в интересах ребенка — прим. URA.RU) за совершение преступления, касающегося половой неприкосновенности несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире. После того как она пожаловалась взрослым на приставания, мужчину задержали», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что учителя физкультуры из 21-й школы Нижневартовска осудили за приставание к ученицам. Флюр Галимов получил 8 с половиной лет колонии строгого режима за сексуальные домогательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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