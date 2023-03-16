В ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице

17 марта 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО поймали мужчину, который приставал к второкласснице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО задержали 30-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире. «В одном из муниципалитетов Югры (точное место не уточняется в интересах ребенка — прим. URA.RU) за совершение преступления, касающегося половой неприкосновенности несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире. После того как она пожаловалась взрослым на приставания, мужчину задержали», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что учителя физкультуры из 21-й школы Нижневартовска осудили за приставание к ученицам. Флюр Галимов получил 8 с половиной лет колонии строгого режима за сексуальные домогательства.

В ХМАО задержали 30-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире. «В одном из муниципалитетов Югры (точное место не уточняется в интересах ребенка — прим. URA.RU) за совершение преступления, касающегося половой неприкосновенности несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире. После того как она пожаловалась взрослым на приставания, мужчину задержали», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что учителя физкультуры из 21-й школы Нижневартовска осудили за приставание к ученицам. Флюр Галимов получил 8 с половиной лет колонии строгого режима за сексуальные домогательства.