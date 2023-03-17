В Госдуме жестко ответили США на нежелание прекратить провокации в Черном море

18 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Джон Кирби заявил о якобы незаконности авиационных ограничений, которые Россия ввела над Черным морем Фото: Official White House / Cameron Smith Заявление представителя Белого дома Джона Кирби о якобы незаконности авиационных ограничений, которые ввела Россия над Черным морем, говорит о наглости и весеннем помешательстве американских властей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем. Представитель Белого дома подчеркнул, что они не собираются придерживаться ограничений. «Американские власти, похоже, не осознают и не отдают отчет своим провокационным действиям, которые порождают ответные реакции. Такие заявления Вашингтона свидетельствуют об их откровенной наглости и весеннем помешательстве политиков США, упорно старающихся продолжать дестабилизировать обстановку в мире в надежде запустить цепную реакцию хаоса в очередной попытке силой и угрозами решить свои геополитические интересы и вывести из стагнации экономику за счет других. Не выйдет», — сказал Михаил Шеремет. Парламентарий подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на возможные провокации. «Несмотря на миролюбие и уравновешенность России, в ущерб которой недолгое время паразитировали и пытались самоутверждаться на мировой арене, РФ дальше отступать уже некуда, и свои щеки подставлять она более не намерена. Поэтому подобные целенаправленные провокации будут жестко пресекаться», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление представителя Белого дома Джона Кирби о якобы незаконности авиационных ограничений, которые ввела Россия над Черным морем, говорит о наглости и весеннем помешательстве американских властей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем. Представитель Белого дома подчеркнул, что они не собираются придерживаться ограничений. «Американские власти, похоже, не осознают и не отдают отчет своим провокационным действиям, которые порождают ответные реакции. Такие заявления Вашингтона свидетельствуют об их откровенной наглости и весеннем помешательстве политиков США, упорно старающихся продолжать дестабилизировать обстановку в мире в надежде запустить цепную реакцию хаоса в очередной попытке силой и угрозами решить свои геополитические интересы и вывести из стагнации экономику за счет других. Не выйдет», — сказал Михаил Шеремет. Парламентарий подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на возможные провокации. «Несмотря на миролюбие и уравновешенность России, в ущерб которой недолгое время паразитировали и пытались самоутверждаться на мировой арене, РФ дальше отступать уже некуда, и свои щеки подставлять она более не намерена. Поэтому подобные целенаправленные провокации будут жестко пресекаться», — заключил политик.