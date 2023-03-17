Минобороны выполнило срочное поручение Путина по военным

Из зоны спецоперации в свои первые отпуски прибыли первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин дал поручение по предоставлению отпусков участникам СВО.
«Первые отпуски начались у недавно прибывших из зоны проведения специальной военной операции военнослужащих», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в плановые отпуски также продолжают прибывать контрактники.
Ранее Владимир Путин дал поручение предоставить участникам спецоперации обязательные отпуски. Каждый военнослужащий имеет право на 14 дней отпуска каждые полгода.
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Из зоны спецоперации в свои первые отпуски прибыли первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин дал поручение по предоставлению отпусков участникам СВО. «Первые отпуски начались у недавно прибывших из зоны проведения специальной военной операции военнослужащих», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в плановые отпуски также продолжают прибывать контрактники. Ранее Владимир Путин дал поручение предоставить участникам спецоперации обязательные отпуски. Каждый военнослужащий имеет право на 14 дней отпуска каждые полгода.