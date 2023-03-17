Минобороны выполнило срочное поручение Путина по военным

Минобороны: участники СВО получили первые отпуски
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Участники СВО ушли в свои первые отпуска, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из зоны спецоперации в свои первые отпуски прибыли первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин дал поручение по предоставлению отпусков участникам СВО.

«Первые отпуски начались у недавно прибывших из зоны проведения специальной военной операции военнослужащих», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в плановые отпуски также продолжают прибывать контрактники.

Ранее Владимир Путин дал поручение предоставить участникам спецоперации обязательные отпуски. Каждый военнослужащий имеет право на 14 дней отпуска каждые полгода.

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Из зоны спецоперации в свои первые отпуски прибыли первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин дал поручение по предоставлению отпусков участникам СВО. «Первые отпуски начались у недавно прибывших из зоны проведения специальной военной операции военнослужащих», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в плановые отпуски также продолжают прибывать контрактники. Ранее Владимир Путин дал поручение предоставить участникам спецоперации обязательные отпуски. Каждый военнослужащий имеет право на 14 дней отпуска каждые полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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