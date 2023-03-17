Польша разместит РСЗО HIMARS у российской границы

Польша разместит на границе с Россией установки HIMARS, заявил Мариуш Блащак
Польша приняла решение по размещению американских ракетных систем залпового огня HIMARS на границе с Россией. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии, которая располагается недалеко от границы с Калининградской областью, поступят американские HIMARS», — передает слова Блащака РИА Новости. Он добавил, что ранее Конгресс США одобрил польскую заявку на поставку 500 пусковых установок HIMARS.
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