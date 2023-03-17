На трассе Пермь — Екатеринбург до осени ограничат движение автомобилей. Фото

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На 200-м километре трассы Пермь — Екатеринбург ремонтируют путепровод Фото:

На 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за этого движение автомобилей будет ограничено: здесь введут реверсивное движение, сообщает «Уралуправтодор» на официальном сайте.

«Начинается капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, на 200-м километре. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок», — говорится в сообщении ведомства.

На время ремонта — ориентировочно до ноября — на участке введут реверсивное движение. Там установят светофор, который будет учитывать миграцию населения в будни и выходные дни.

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На 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за этого движение автомобилей будет ограничено: здесь введут реверсивное движение, сообщает «Уралуправтодор» на официальном сайте. «Начинается капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, на 200-м километре. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок», — говорится в сообщении ведомства. На время ремонта — ориентировочно до ноября — на участке введут реверсивное движение. Там установят светофор, который будет учитывать миграцию населения в будни и выходные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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