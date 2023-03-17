На 200-м километре трассы Пермь — Екатеринбург ремонтируют путепровод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за этого движение автомобилей будет ограничено: здесь введут реверсивное движение, сообщает «Уралуправтодор» на официальном сайте.

«Начинается капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, на 200-м километре. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок», — говорится в сообщении ведомства.

На время ремонта — ориентировочно до ноября — на участке введут реверсивное движение. Там установят светофор, который будет учитывать миграцию населения в будни и выходные дни.