Свердловчанин ради водки выбрался из закрытой квартиры по веревке с пятого этажа. Фото

17 марта 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Мужчина оказался заперт в квартире, так как замок заедал, а жена была на работе Фото: Размик Закарян © URA.RU Нетрезвый житель одной из пятиэтажек по улице Чернышевского в Краснотурьинске (Свердловская область) попытался спуститься по веревке с пятого этажа, но она не выдержала его веса, в результате мужчина упал. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Эта история не носит криминальный характер, скорее это „повесть“ о том, как на ровном месте найти приключения на свою голову. Местный житель по имени Алексей 1988 года рождения, пока его супруга была на работе, решил устроить душе праздник, а когда-то, что поднимало ему настроение, закончилось, решил сходить за дополнительной порцией. При этом он знал, что выйти из квартиры не получится, так как заедает дверь. Именно по этой причине он и решил по веревке, словно скалолаз, быстренько спуститься на землю», — рассказывает Горелых. С пятого до второго этажа все шло гладко, а затем, учитывая, что мужчина уже был навеселе, силы у него закончились и он упал. «В результате инцидента он сломал себе левую ногу и с диагнозом открытый осколочный перелом голеностопа со смещением был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Возможно, кто-то из невольных очевидцев мог подумать, что это „домушник“ пытается ретироваться из обворованной квартиры, но это не так», — отметил полковник Горелых. Мужчина попытался спуститься по веревке с пятого этажа Фото: «Краснотурьинск. Официальная группа» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нетрезвый житель одной из пятиэтажек по улице Чернышевского в Краснотурьинске (Свердловская область) попытался спуститься по веревке с пятого этажа, но она не выдержала его веса, в результате мужчина упал. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Эта история не носит криминальный характер, скорее это „повесть“ о том, как на ровном месте найти приключения на свою голову. Местный житель по имени Алексей 1988 года рождения, пока его супруга была на работе, решил устроить душе праздник, а когда-то, что поднимало ему настроение, закончилось, решил сходить за дополнительной порцией. При этом он знал, что выйти из квартиры не получится, так как заедает дверь. Именно по этой причине он и решил по веревке, словно скалолаз, быстренько спуститься на землю», — рассказывает Горелых. С пятого до второго этажа все шло гладко, а затем, учитывая, что мужчина уже был навеселе, силы у него закончились и он упал. «В результате инцидента он сломал себе левую ногу и с диагнозом открытый осколочный перелом голеностопа со смещением был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Возможно, кто-то из невольных очевидцев мог подумать, что это „домушник“ пытается ретироваться из обворованной квартиры, но это не так», — отметил полковник Горелых.