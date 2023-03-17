Минобороны: армия РФ отбила атаку ВСУ в Харьковской области 18 марта 2023 в 07:12 Размер текста - 17 + После атаки ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции, заявил Евгений Половодов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ отбили атаку украинских бойцов в Харьковской области в районе сел Масютовки и Гряниковки. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов. «В районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать наши позиции. Мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику», — сказал Евгений Половодов, передает РИА Новости. Офицер отметил, что удар украинским солдатам также был нанесен при поддержке артиллерии. После чего противник был вынужден отступить. Ранее сообщалось, что украинские силы перебрасывают свои резервы с запорожского направления под Бахмут (Артемовск). Кроме того они отправляют собственных мобилизованных в район Купянска. Россия с 24 февраля 022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Вооруженные силы РФ отбили атаку украинских бойцов в Харьковской области в районе сел Масютовки и Гряниковки. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов. «В районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать наши позиции. Мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику», — сказал Евгений Половодов, передает РИА Новости. Офицер отметил, что удар украинским солдатам также был нанесен при поддержке артиллерии. После чего противник был вынужден отступить. Ранее сообщалось, что украинские силы перебрасывают свои резервы с запорожского направления под Бахмут (Артемовск). Кроме того они отправляют собственных мобилизованных в район Купянска. Россия с 24 февраля 022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям