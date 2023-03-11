Рогов: Киев перебрасывает резервы с запорожского направления под Артемовск

ВСУ перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск (Бахмут). Оставшиеся в подконтрольной Киеву части Запорожской области войска пополняются за счет мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«По оперативной информации, ВСУ ночью перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск. Это делается для усиления группировки в городе, которая быстро уничтожается российскими войсками», — приводит слова Рогова РИА Новости. Группировку ВСУ, оставшуюся в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливают мобилизованными и военными, которые прошли подготовку за рубежом, отметил Рогов.
Запорожская область вошла в состав России вместе с республиками Донбасса и Херсонской область по итогам референдума в сентябре 2022 года. На сегодня под контролем РФ находится более 70% Запорожской области. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что еще четыре украинских региона готовы войти в состав России — это Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, пишет «Утро.ру».
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