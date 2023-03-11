Рогов: Киев перебрасывает резервы с запорожского направления под Артемовск

11 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Группировка ВСУ в Бахмуте быстро уничтожается российскими войсками (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск (Бахмут). Оставшиеся в подконтрольной Киеву части Запорожской области войска пополняются за счет мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «По оперативной информации, ВСУ ночью перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск. Это делается для усиления группировки в городе, которая быстро уничтожается российскими войсками», — приводит слова Рогова РИА Новости. Группировку ВСУ, оставшуюся в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливают мобилизованными и военными, которые прошли подготовку за рубежом, отметил Рогов. Запорожская область вошла в состав России вместе с республиками Донбасса и Херсонской область по итогам референдума в сентябре 2022 года. На сегодня под контролем РФ находится более 70% Запорожской области. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что еще четыре украинских региона готовы войти в состав России — это Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, пишет «Утро.ру».

ВСУ перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск (Бахмут). Оставшиеся в подконтрольной Киеву части Запорожской области войска пополняются за счет мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «По оперативной информации, ВСУ ночью перебрасывают резервы с запорожского направления под Артемовск. Это делается для усиления группировки в городе, которая быстро уничтожается российскими войсками», — приводит слова Рогова РИА Новости. Группировку ВСУ, оставшуюся в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливают мобилизованными и военными, которые прошли подготовку за рубежом, отметил Рогов. Запорожская область вошла в состав России вместе с республиками Донбасса и Херсонской область по итогам референдума в сентябре 2022 года. На сегодня под контролем РФ находится более 70% Запорожской области. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что еще четыре украинских региона готовы войти в состав России — это Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, пишет «Утро.ру».